«Ювентус» может вылететь из еврокубков

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» могут исключить из еврокубков за финансовые махинации.
Осенью прошлого года полиция прокуратуры Тина инициировала расследование в связи с тем, что в клубе с помощью фиктивных данных по зарплатам и стоимости футболистов велись махинации с бюджетом. Руководство клуба на этом фоне подало в отставку.
На клуб был наложен ряд санкций, в том числе сняты 15 очков, но на время разбирательства действие санкций было приостановлено. Дело сейчас рассматривается в апелляционном суде и есть надежда, что решение будет вынесено до начала июня.
СМИ также сообщают, что если решение не будет вынесено, судьбу клуба в еврокубках будет решать комитет честной игры УЕФА. Клубу грозит отстранение от еврокубков как минимум в год из-за несоблюдения параметров финансового фэйр-плей.
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