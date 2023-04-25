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«Ювентус» может вылететь из еврокубков

rus.postimees.ee
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"Ювентус".
"Ювентус". Фото: Fabio Ferrari

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Ювентус» могут исключить из еврокубков за финансовые махинации.

Осенью прошлого года полиция прокуратуры Тина инициировала расследование в связи с тем, что в клубе с помощью фиктивных данных по зарплатам и стоимости футболистов велись махинации с бюджетом. Руководство клуба на этом фоне подало в отставку.

На клуб был наложен ряд санкций, в том числе сняты 15 очков, но на время разбирательства действие санкций было приостановлено. Дело сейчас рассматривается в апелляционном суде и есть надежда, что решение будет вынесено до начала июня.

СМИ также сообщают, что если решение не будет вынесено, судьбу клуба в еврокубках будет решать комитет честной игры УЕФА. Клубу грозит отстранение от еврокубков как минимум в год из-за несоблюдения параметров финансового фэйр-плей.

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