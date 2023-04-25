«Ювентус» может вылететь из еврокубков

Осенью прошлого года полиция прокуратуры Тина инициировала расследование в связи с тем, что в клубе с помощью фиктивных данных по зарплатам и стоимости футболистов велись махинации с бюджетом. Руководство клуба на этом фоне подало в отставку.

На клуб был наложен ряд санкций, в том числе сняты 15 очков, но на время разбирательства действие санкций было приостановлено. Дело сейчас рассматривается в апелляционном суде и есть надежда, что решение будет вынесено до начала июня.