Черный апрель. Трасса снова унесла жизнь гонщика

Томико преодолевал первый участок спуска, когда его машина сошла с дистанции и скатилась в крутой овраг. Медики не смогли его спасти, и гонщик скончался от полученных травм, сообщает The Checkered Flag.

Это уже не первый случай гибели раллийных гонщиков за последний месяц. Ранее ирландец Крэйг Брин погиб в результате несчастного случая, произошедшего во время предварительных тестов перед Ралли Хорватии WRC. Автомобиль Брина врезался в деревянный столб левой стороной — той, где сидит пилот. В итоге Брин скончался на месте. Его штурман Джеймс Фултон не пострадал в результате инцидента.