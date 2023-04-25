ЕС обязал работодателей сообщать кандидатам о зарплате перед собеседованием

Каждая компания, в которой работают более 250 человек будет обязана отчитываться о том, какова разница в зарплатах мужчин и женщин, делающих в компании одну и ту же работу, а компании, где работают от 150 до 250 человек (через пять лет меньший порог ужесточится до 100 человек) будут обязаны отчитываться об этом каждые три года.