Самый старый автомобиль в мире, которому в следующем году исполнится 130 лет, прошел техосмотр

Самый старый автомобиль в мире прошел инспекцию TÜV. «Я в более радостном настроении, чем вы думаете. Потому что в мастерской не удалось обнаружить ничего кроме слоя пыли. То есть там просто вытерли пыль и подлили бензина», - заявил Карл-Хайнц Рекопф, приехавший на техосмотр в немецком городе Айнбек на автомобиле 1894 года выпуска. Сам Карл-Хайнц был в цилиндре, старинной коричневой куртке и солнцезащитных очках, несмотря на пасмурный день.

В автомастерской действительно не было обнаружено ни одной поломки. Фаэтону (так называется тип автомобиля с откидным верхом, больше похожий на карету) на два года продлили разрешение на пользование немецкими дорогами, что удостоверила наклейка, прикрепленная к номерам. Автомобиль своим ходом уехал в гараж в автомобильном музее Айнбека.

Ездить только днем, вместо поворотника - палка

Приехавший на техосмотр автомобиль - олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость - 27 километров в час.

Карл-Хайнц Рекопф на олдтаймере. Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Это чуть усовершенствованная модель трехколесного автомобиля Benz Patent-Motorwagen, который является первым в мире автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. В Айнбеке считают этот автомобиль самым старинным транспортным средством, которому разрешено ездить по немецким дорогам (и предполагают, что и в мире нет ничего сравнимого).