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Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказывает, с чем ему пришлось столкнуться 37 лет назад

, журналист
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Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, самой крупной ядерной катастрофы в истории человечества. Основным ее поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение.

В студии «Реальная история» журналист Анастасия Петерсон встретится с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС Георгием Ивановичем Зыкиным, который расскажет, чем стало для него участие в спасении людей и чем особенно запомнились эти трагические дни. В лице гостя студии нам хочется отдать дань уважения и памяти всем героям, которые 37 лет назад спасли мир.  

Смотрите прямой эфир в 13:50!

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