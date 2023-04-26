Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС рассказывает, с чем ему пришлось столкнуться 37 лет назад

В студии «Реальная история» журналист Анастасия Петерсон встретится с ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС Георгием Ивановичем Зыкиным, который расскажет, чем стало для него участие в спасении людей и чем особенно запомнились эти трагические дни. В лице гостя студии нам хочется отдать дань уважения и памяти всем героям, которые 37 лет назад спасли мир.