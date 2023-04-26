Реальная история ⟩ «В Чернобыле было страшно, но я хотел бы туда вернуться на экскурсию»: интервью с ликвидатором

Г.И.: Подъем был после шести, в семь часов уже должен был быть готов завтрак. Я как старший сержант контролировал работу поваров. Ребята приходили, завтракали и уезжали на работу. Дальше обед мы отвозили на саму атомную электростанцию к реактору. Загружали все в термосы и кормили там всех. Интересно, что радиация, конечно, попадала и на еду, но радиация не видна, поэтому все равно все ели. Радиация не мешала, когда человек голодный. Ну а вечером все опять приезжали в Стечанку в столовую и ели там.

Г.И.: Нас проверяли каждый день. У всех на нагрудном кармане висел прибор, похожий на ручку, офицеры с него снимали данные и вели записи по каждому из нас. Мы знали, что нельзя было превышать в сутки норму в 11 микрорентген. Сколько мы набрали под конец срока пребывания в зоне отчуждения, я не знаю. Нам не говорили. Были случаи, я не раз был свидетелем, когда при проверке, например, машин стрелка дозиметра зашкаливала. Ведь металл сильно впитывает радиацию и требуется около 150 лет, чтобы металл отчистился. Так что по всей зараженной территории было огромное количество могильников из машин. Делали так: выкапывали большую яму и укладывали машины в ряд, потом сверху еще этаж машин и еще. Дальше засыпали землей, разравнивали танком и опять засыпали землей. Так избавлялись от высокорадиоактивных машин.