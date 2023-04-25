Неожиданно: многолетний глава Elering ушел в отставку

«Мне посчастливилось проработать почти 14 лет в компании, задача которого для общества ясна - поддерживать свет и тепло в домах Эстонии, - сказал Таави Вескимяги. - Мы хорошо справились с этой задачей, надежность электрических и газовых сетей Elering была превосходной. Но чтобы оставаться в хорошей психологической форме, нужно ставить перед собой новые задачи и не бояться перемен».

«Нельзя было покидать Elering, когда был риск безопасности энергоснабжения для потребителя. Все дополнительные мероприятия, запланированные после начала полномасштабной войны зимой 2022 года для обеспечения безопасности поставок электроэнергии и газа в Эстонии реализованы, энергетический рынок успокоился, самый важный для нас проект синхронизации идет по плану, финансирование гарантировано, основные контракты на закупки заключены, так что сейчас самое подходящее время для ухода. Я всегда старался устроить все так, чтобы команда могла двигаться вперед без меня. И теперь это могут сделать мои хорошие коллеги. Калле Кильк в качестве председателя правления и Эркки Сапп в качестве нового члена правления - это лучшая компетенция, какая есть в Эстонии в этой сфере», - сказал Вескимяги.