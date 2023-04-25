График ⟩ Евро снова обогнал доллар

Последний импульс для преодоления психологически важного порога в 1,10 доллара дала вера валютных рынков в то, что Федеральная резервная система США (ФРС) вскоре начнет снижать базовые процентные ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) может даже принять решение о повышении базовых ставок на заседании совета управляющих на следующей неделе, что сделает евро более привлекательным по отношению к доллару.