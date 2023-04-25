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График ⟩ Евро снова обогнал доллар

Тынис Оя
, экономический журналист
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Логотип евро перед бывшей штаб-квартирой Европейского центрального банка во Франкфурте.
Логотип евро перед бывшей штаб-квартирой Европейского центрального банка во Франкфурте. Фото: KAI PFAFFENBACH

Летом прошлого года евро упал до паритета с долларом и ненадолго даже опустился ниже отметки в один доллар, но сегодня единая европейская валюта стремительно укрепилась и уже стоит 1,10 доллара.

Последний импульс для преодоления психологически важного порога в 1,10 доллара дала вера валютных рынков в то, что Федеральная резервная система США (ФРС) вскоре начнет снижать базовые процентные ставки, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) может даже принять решение о повышении базовых ставок на заседании совета управляющих на следующей неделе, что сделает евро более привлекательным по отношению к доллару.

Изабель Шнабель, член правления ЕЦБ, сказала Politico, что повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов (0,5 процента - прим. ред.) далеко не исключено, поскольку это зависит от экономических показателей, в частности, от показателя инфляции, который будет опубликован за два дня до заседания 4 мая.

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