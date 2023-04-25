ФОТО ⟩ Каллас в Варшаве: Эстония и Польша решительно развивают свою обороноспособность

Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Россия уже давно готовилась к затяжному противостоянию со свободным миром, и настало время, когда мы также должны к этому подготовиться. «Мы с Польшей одинаково понимаем то, что изменившаяся ситуация в сфере безопасности требует, чтобы мы все больше делали для укрепления как индивидуальной, так и коллективной безопасности. Эстония и Польша заметно увеличили расходы на оборону и решительно развивают свою обороноспособность», - сказала Каллас. «Также очень важно быстро претворить в жизнь договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году», - сказала Каллас. «Эстония считает, что новые оборонные планы НАТО должны быть утверждены к вильнюсскому саммиту, и они должны быть обеспечены на практике необходимыми войсками и ресурсами», - добавила Каллас.