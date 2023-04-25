ФОТО ⟩ Каллас в Варшаве: Эстония и Польша решительно развивают свою обороноспособность

Премьер-министр Кая Каллас обсудила на сегодняшней встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, агрессию России против Украины и возможности помочь Украине.
Премьер-министр Кая Каллас подчеркнула, что Россия уже давно готовилась к затяжному противостоянию со свободным миром, и настало время, когда мы также должны к этому подготовиться. «Мы с Польшей одинаково понимаем то, что изменившаяся ситуация в сфере безопасности требует, чтобы мы все больше делали для укрепления как индивидуальной, так и коллективной безопасности. Эстония и Польша заметно увеличили расходы на оборону и решительно развивают свою обороноспособность», - сказала Каллас. «Также очень важно быстро претворить в жизнь договоренности, достигнутые на саммите НАТО в Мадриде в прошлом году», - сказала Каллас. «Эстония считает, что новые оборонные планы НАТО должны быть утверждены к вильнюсскому саммиту, и они должны быть обеспечены на практике необходимыми войсками и ресурсами», - добавила Каллас.
Премьер-министр отметила, что в Вильнюсе важно также дать четкий сигнал о поддержке Украины. «Российская агрессия против Украины показала, что Украина не может оставаться нейтральной, а серые зоны в Европе являются источником конфликтов и нестабильности. После окончания войны место Украины – в НАТО».
Премьер-министр Кая Каллас также поделилась с премьер-министром Польши Моравецким важнейшими наблюдениями, сделанными во время ее только что состоявшегося визита в Украину, и подчеркнула крайне важную роль Польши в деле всесторонней помощи Украине. «Польша очень много сделала, чтобы помочь Украине, и мы должны совместно продолжать эти усилия», - сказала Каллас.
Для Украины сегодня по-прежнему важнее всего то, чтобы военная помощь пришла как можно быстрее. «Инициированное Эстонией решение Европейского союза послать Украине миллион артиллерийских снарядов необходимо претворить в жизнь. На прошлой неделе правительство Эстонии одобрило новый пакет помощи, который состоит как раз из 155-миллиметровых снарядов. Помимо этого, Эстония передаст Украине приборы ночного видения и патроны для ручного огнестрельного оружия», - сказала Каллас «Мы с Польшей вместе добиваемся того, чтобы военная помощь быстро поступала Украине».
Премьер-министр подчеркнула, что нам нужно продолжать ужесточать антироссийские санкции, найти возможности начать использовать замороженные российские активы и прилагать усилия к тому, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления. «Мы также должны продолжить изоляцию агрессора. Российскими и белорусским спортсменам не должно быть места на Олимпийских играх. Я приветствую решение Польши запретить спортсменам из России и Беларуси участвовать в Европейских играх в Кракове», - сказала Каллас.
Говоря о двусторонних отношениях, Каллас отметила тесное сотрудничество Эстонии и Польши в сфере обороны. «Польша активно участвует в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Эстонские военные помогли Польше отразить гибридную атаку Беларуси на внешней границе Европейского союза. Польские солдаты участвуют в проводящихся в Эстонии учениях, мы ждем их на учения «Весенний шторм», - сказала Каллас.
Премьер-министр отметила также, что Польша является для Эстонии одним из важнейших и крупнейших торговых партнеров в Центральной Европе. «Приятно видеть, что интерес эстонских предпринимателей к польскому рынку увеличивается, особенно среди стартапов».