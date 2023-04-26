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ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ⟩ Вице-мэр Свет: испытание ремонтом нужно пережить, обдирать людей не будем!

Местные налоги? Нет!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Автобусный терминал Виру временно закроется
  • Проблему пробок решит новый трамвай
  • Компенсаций ущерба от строительства не будет

Гигантские пробки, вызванные строительными работами в центре столицы, накалили ситуацию на дорогах до предела. А ведь еще даже не лето. Дальше будет хуже? Готов ли Таллинн воспользоваться обещанным коалицией правом на введение местных налогов? Появится ли налог на пробки или туризм?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

Выдержки из беседы:

– Насколько всё плохо? Как долго продлится перекрытие дорог в Таллинне?

– Напомню, что сейчас в центре города одновременно строится три объекта: улица Вана-Каламая, улицы Йыэ и Пронкси, а также трамвайная линия в порт.

– Центр парализован – а еще не лето. Дальше будет хуже?

– Если говорить о том, когда станет лучше, то первый объект будет достроен уже в середине лета и полностью откроется для движения. Что касается работ в окрестностях Каубамая, то тут ожидаются наряду с позитивными изменениями и новые перекрытия.

Перекресток Каубамая, который сейчас открыт для движения только нескольких маршрутов общественного транспорта, с 1 июня полностью закроется. На два месяца прекратит работу и автобусный терминал Виру.

Из хороших новостей – в ближайшие дни откроется съезд с улицы Пронкси на Кундери. В течение следующих недель постепенно начнет открываться улица Рауа. По мере готовности для движения будут доступны и другие участки.

До улицы Ахтри скоро тоже дойдет строительство трамвайного полотна – соответственно часть рядов в ближайшее время закроется. Ничего не поделать! Столь масштабного строительства в Таллинне уже не было пару десятков лет.

Никакой другой возможности для осуществления проекта нового трамвая не было. Сроки работ диктуются условиями финансирования из европейских фондов.

В следующем году трамвай уже будет запущен. Вся трамвайная инфраструктура, включая старые и новую линию, будет построена к июлю 2024 года. Финальная точка вплоть до озеленения прилегающих территорий будет поставлена к началу 2025 года. Движение на перекрестках будет открыто гораздо раньше.

– Ради чего все это затеяно? Кому станет легче?

– В Таллиннский порт ежегодно приезжает порядка 6,5 млн человек: 55% пассажиров проходят через терминал D, остальные – через терминал A. Сейчас большинство из них использует автомобили. Наши ежедневные пробки во многом вызваны движением в сторону порта и обратно.

– Очевидно, что пересадить горожан с автомобилей на общественный транспорт не удалось…

– Это неправда! По сравнению с мартом прошлого года, число пассажиров общественного транспорта выросло на 5–7%. Конечная цель в том, чтобы еще больше людей пользовалось общественным транспортом.

– То есть, цель – максимально усложнить жизнь автомобилистам?

– Мы это понимаем иначе. Для того, чтобы горожане пользовались общественным транспортом, он должен конкурировать с личным автомобилем. Тем 6,5 млн пассажиров порта, которые проходят через наши терминалы, нужно предложить альтернативу. Именно поэтому мы строим трамвай! По завершении этого проекта лучше станет всем: и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта.

– Почему стройка длится так долго?

– На строительство трамвайной ветки уйдет всего 1,5 года. Наши коллеги из Тарту строят новую дорогу тоже 1,5 года. В данном случае строительство идет в самом центре города, где имеется множество проблем – от археологии до прокладки новых коммуникаций под трамвайным полотном. К тому же создается новая трамвайная ветка, чего ни разу не делали за последние 30 лет.

– Куда сейчас деваться водителям? Есть ли у вас ответ?

– Объезжайте центр, никаких больших работ на Ярве-Вана и Петербургском шоссе в этом году не планируется. Проблема в том, что слишком много транзитного движения идет через центр. Во-вторых, пользуйтесь приложением Waze, в котором ситуация на дорогах оценивается с учетом пробок.

Пробки были и до ремонта, и решение проблемы – в создании приоритета для общественного транспорта. Сюда же относится развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры.

– Лето еще не началось, но у всех нехорошие предчувствия относительно пробок на дорогах…

– Есть два самых сложных периода: это нынешняя весна и предстоящая осень. Что касается трамваев, то сейчас не ходят двойка и четверка, которые осенью вернутся на линии, но при этом закроются тройка и четверка. Зато какие-то отрезки к этому времени будут завершены и станут доступны для движения.

– Какие компенсации предусмотрены предпринимателям, чей бизнес оказался в эпицентре стройки?

– Город не платит предприятиям, оказавшимся рядом со стройками. Причина проста: все инвестиции, сделанные за счет европейских средств и таллиннских налогоплательщиков, приведут к созданию более качественной городской среды. Ко всем бизнесам обеспечен подвоз товаров. Если туда не могут подъехать клиенты, то извините… Этого не требуют никакие правила. Если бы такое правило существовало, то мы бы не смогли ни одну дорогу реконструировать. Это неудобство необходимо пережить, чтобы в будущем люди захотели сюда прийти и питать эти бизнесы.

То же самое касается недовольных жителей рясположенных рядом со стройкой домов. Инвестиции приведут к тому, что цена за квадратный метр жилплощади на отремонтированных улицах будет только расти.

– Готов ли Таллинн воспользоваться обещанным коалицией правом на введение местных налогов?

– Мы даже не знаем, что именно коалиция предложит местным самоуправлениям. Все сказанное и записанное в коалиционном соглашении юридически ничего не значит.

Несколько лет назад Таллинн предлагал взвесить введение туристического налога. Но это было до войны в Украине, до начала пандемии и до формирования нового правительства, объявившего о повышении налогов. Напомню, что тогда экономика росла по 5% в год.

Сейчас ситуация совершенно иная. На фоне решения правительства повысить НСО для отелей (сразу на 13%прим. ред.), местный туристический налог может оказать пагубное влияние на эту сферу бизнеса.

Таллинн ждет, когда коалиция что-то решит. По сути, сейчас нам говорят: решить свои местные проблемы можно, ободрав людей еще раз. В ситуации, когда экономика падает, доходы людей снижаются, страдает малообеспеченные жители и средний класс, повышать налоги и предлагать нам сделать то же самое, – это просто глупо! На данный момент Таллин не планирует повышать или вводить местные налоги.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: пробки на дорогах – дальше будет хуже? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko
Студия Postimees: пробки на дорогах – дальше будет хуже? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko Фото: Eero Vabamägi
  • Насколько все плохо? И как долго продлится перекрытие дорог?
  • Куда деваться водителям? Ради чего все это затеяно? 
  • Какие компенсации предусмотрены предпринимателям, чей бизнес оказался в эпицентре стройки?
  • Станет ли лучше после открытия дорог?
  • Насколько развернувшееся строительство связано с Rail Baltica? Синхронизированы ли эти стройки?
  • Готов ли Таллинн воспользоваться дарованным коалицией правом на введение местных налогов?
  • Что наиболее вероятно: налог на пробки или туризм?
  • Коснется ли туристический налог краткосрочной аренды частного жилья?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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