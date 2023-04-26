ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ ⟩ Вице-мэр Свет: испытание ремонтом нужно пережить, обдирать людей не будем!

В следующем году трамвай уже будет запущен. Вся трамвайная инфраструктура, включая старые и новую линию, будет построена к июлю 2024 года. Финальная точка вплоть до озеленения прилегающих территорий будет поставлена к началу 2025 года. Движение на перекрестках будет открыто гораздо раньше.
– Ради чего все это затеяно? Кому станет легче?
– В Таллиннский порт ежегодно приезжает порядка 6,5 млн человек: 55% пассажиров проходят через терминал D, остальные – через терминал A. Сейчас большинство из них использует автомобили. Наши ежедневные пробки во многом вызваны движением в сторону порта и обратно.
– Очевидно, что пересадить горожан с автомобилей на общественный транспорт не удалось…
– Это неправда! По сравнению с мартом прошлого года, число пассажиров общественного транспорта выросло на 5–7%. Конечная цель в том, чтобы еще больше людей пользовалось общественным транспортом.
– То есть, цель – максимально усложнить жизнь автомобилистам?
– Мы это понимаем иначе. Для того, чтобы горожане пользовались общественным транспортом, он должен конкурировать с личным автомобилем. Тем 6,5 млн пассажиров порта, которые проходят через наши терминалы, нужно предложить альтернативу. Именно поэтому мы строим трамвай! По завершении этого проекта лучше станет всем: и автомобилистам, и пассажирам общественного транспорта.
– Почему стройка длится так долго?
– На строительство трамвайной ветки уйдет всего 1,5 года. Наши коллеги из Тарту строят новую дорогу тоже 1,5 года. В данном случае строительство идет в самом центре города, где имеется множество проблем – от археологии до прокладки новых коммуникаций под трамвайным полотном. К тому же создается новая трамвайная ветка, чего ни разу не делали за последние 30 лет.