Гигантские пробки, вызванные строительными работами в центре столицы, накалили ситуацию на дорогах до предела. А ведь еще даже не лето. Дальше будет хуже? Готов ли Таллинн воспользоваться обещанным коалицией правом на введение местных налогов? Появится ли налог на пробки или туризм?
ВОДИТЕЛИ, ДЕРЖИТЕСЬ! ⟩ Студия Postimees: пробки на дорогах – дальше будет хуже?
14:30 вице-мэр Таллинна Владимир Свет
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия). Смотрите беседу в студии в 14:30!
- Насколько все плохо? И как долго продлится перекрытие дорог?
- Куда деваться водителям? Ради чего все это затеяно?
- Какие компенсации предусмотрены предпринимателям, чей бизнес оказался в эпицентре стройки?
- Станет ли лучше после открытия дорог?
- Насколько развернувшееся строительство связано с Rail Baltica? Синхронизированы ли эти стройки?
- Готов ли Таллинн воспользоваться дарованным коалицией правом на введение местных налогов?
- Что наиболее вероятно: налог на пробки или туризм?
- Коснется ли туристический налог краткосрочной аренды частного жилья?
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