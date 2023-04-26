ВОДИТЕЛИ, ДЕРЖИТЕСЬ! ⟩ Студия Postimees: пробки на дорогах – дальше будет хуже?

Гигантские пробки, вызванные строительными работами в центре столицы, накалили ситуацию на дорогах до предела. А ведь еще даже не лето. Дальше будет хуже? Готов ли Таллинн воспользоваться обещанным коалицией правом на введение местных налогов? Появится ли налог на пробки или туризм?