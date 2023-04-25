Суд наказал мужчину за надпись «Путин, введи войска»

Символика и текст, одобряющие войну, появились на стене гаража на Таммсааре-теэ в Мустамяэ в начале февраля. Полиция вскоре выявила нарушителя, который признал свою вину. Во вторник суд в наказание приговорил 29-летнего мужчину к 12 дням ареста, сообщила в соцсетях Пыхьяская префектура.

Нарушитель нанес на стену надпись «Путин, введи войска» и символы агрессии «Z» и «V».