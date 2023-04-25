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Суд наказал мужчину за надпись «Путин, введи войска»

BNS
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Sander Ilvest

Суд приговорил почти к двум неделям ареста мужчину, который создал в публичном пространстве в Таллинне граффити против Украины и в поддержку военной агрессии.

Символика и текст, одобряющие войну, появились на стене гаража на Таммсааре-теэ в Мустамяэ в начале февраля. Полиция вскоре выявила нарушителя, который признал свою вину. Во вторник суд в наказание приговорил 29-летнего мужчину к 12 дням ареста, сообщила в соцсетях Пыхьяская префектура.

Нарушитель нанес на стену надпись «Путин, введи войска» и символы агрессии «Z» и «V».

«Поддерживающим агрессию высказываниям и символам не место в свободной Эстонии. Выражение подобных взглядов недопустимо и наказуемо. Мы ежедневно обращаем внимание на использование пропагандирующей войну символики, а в случае нарушений решительно реагируем и возбуждаем дело о проступке», - подчеркнула полиция.

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