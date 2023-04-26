ВИДЕО ⟩ «Зачем уничтожать то, что существовало годами?» Государство намерено ликвидировать водохранилища

Запрудное озеро (водохранилище) Саэсааре было искусственно создано в 1952 году, когда здесь была построена гидроэлектростанция, которая снабжала местное население электроэнергией. Размер водоема составляет около 54 гектаров, его берега окружают песчанники, а летом здесь уже несколько десятков лет ходит небольшое судно под названием «Лонни». Кстати, здесь, в Таэваскоя, также снимали фильм «Последняя реликвия», и говорят, что ежегодно эту чарующую красоту посещают 100 000 туристов.

Наше доброе и дальновидное государство решило ликвидировать запрудные озера и восстановить реки. И все это для того, чтобы рыбам было приятно плавать из одного конца реки в другой. Новость о ликвидации запрудного озера Саэсааре вызвала большой отклик у местных жителей, и всего за несколько дней более 4000 человек подписались под народной инициативой, призывающей к сохранению этого озера. Жители Таэваскоя, не понимают, зачем нужно разрушать то, что существовало здесь десятилетиями.