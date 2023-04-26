ВИДЕО ⟩ «Зачем уничтожать то, что существовало годами?» Государство намерено ликвидировать водохранилища

В сегодняшней передаче Kuuuurija мы отправимся в магическое место Таэваскоя в Пылвамаа. Местные жители опасаются, что красивый вид на озеро вскоре может сменить грязная яма.
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Запрудное озеро (водохранилище) Саэсааре было искусственно создано в 1952 году, когда здесь была построена гидроэлектростанция, которая снабжала местное население электроэнергией. Размер водоема составляет около 54 гектаров, его берега окружают песчанники, а летом здесь уже несколько десятков лет ходит небольшое судно под названием «Лонни». Кстати, здесь, в Таэваскоя, также снимали фильм «Последняя реликвия», и говорят, что ежегодно эту чарующую красоту посещают 100 000 туристов.