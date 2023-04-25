Жертва – соучастник ⟩ В Эстонии распространяется новая мошенническая схема

Предлогом является, например, оказание услуги, когда жертву просят помочь перевести деньги. Утверждается, что у человека нет счета в Эстонии, и кто-то переводит деньги на счет жертвы, чтобы снять их наличными и передать знакомому. Таким образом, счет жертвы используется в возможном мошенничестве или отмывании денег, чтобы скрыть незаконное происхождение денег.

«Курьеры, которые приезжают за деньгами, - латыши, граждане соседней страны. На сегодняшний день мы задержали четырех латышей. Двоих из них мы задержали, и работаем над поимкой организаторов в Латвии», - сказал Вячеслав Миленин, руководителя отдела по тяжким преступлениям Пыхьяской префектуры.

По словам представителя полиции, посредничество или помощь в посредничестве с неизвестными деньгами может привести к уголовному преступлению.