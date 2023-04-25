На поддержу спортсменов Таллинн выделил почти 400 000 евро

По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, одним из приоритетов города является поддержка проходящих в Таллинне спортивных мероприятий, а также организованных спортивных мероприятий для молодежи и взрослых, как на уровне спортивных увлечений, так и в области спорта высоких достижений.

«Поскольку Таллинн в 2025 году будет носить титул Спортивной столицы Европы, это придаст дополнительную мотивацию нашим замечательным спортсменам, чтобы привезти домой высокие награды», - сказал Терик.

Мера поддержки спорта высоких достижений адресована взрослым профессиональным спортсменам для участия в международных чемпионатах (включая чемпионаты Европы и мира), как в индивидуальных дисциплинах, так и в спортивных играх, а также на подготовку к этим соревнованиям. Субсидия начисляется спортивным союзам. Следующий срок подачи ходатайств о поддержке спортсменов, занимающихся спортом высоких достижений - 15 июня.