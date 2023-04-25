Эстония взяла очередной дорогой кредит

Выпуски облигаций осуществляются для покрытия потребностей страны в денежных потоках. Краткосрочные облигации предназначены только для профессиональных инвесторов, сообщило Министерство финансов. Облигации были выпущены в рамках программы краткосрочных облигаций, утвержденной министром финансов в 2020 году. Система предоставляет возможность многократного выпуска дисконтных или премиальных облигаций со сроком погашения до 12 месяцев, стоимость которых зависит от рыночной конъюнктуры на момент выпуска.

Максимальный лимит краткосрочных облигаций составляет 2,5 миллиарда евро. В марте 2020 года государство выпустило 12-месячные облигации на сумму 200 миллионов евро со средней доходностью -0,296 процента, а в мае того же года еще также 12-месячные облигации на сумму 225 миллионов евро и шестимесячные облигации на сумму 150 миллионов евро.

В 2021 году был выпущен один выпуск краткосрочных облигаций на сумму 400 миллионов евро. Средняя доходность выпущенных облигаций на тот момент составляла -0,441 процента. В марте 2022 года государство вновь выпустило 12-месячные облигации на сумму 250 миллионов евро и шестимесячные облигации на сумму 150 млн евро со средней доходностью к погашению -0,225 и -0,44 процента, а в мае того же года 12-месячные облигации на сумму 100 миллиона евро, но уже с плюсовой доходностью 0,9 процента.