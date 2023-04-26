ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Я борюсь со своей зависимостью, это больно и навсегда

Ну пила я вино вместо чая на завтрак - ну и что? Постоянное употребление спиртного здорово расшатывало мою психику, я была подвержена периодам депрессии, часто чувствовала себя подавленной и в целом эмоционально нестабильной, но винила в этом превратности судьбы, а не бутылку вина, выпитую за ужином.

Постепенно в мою жизнь пришли блэкауты, в существование которых я до того не верила. Вслед за ними подкрался алкогольный «невменоз» (невменяемое состояние во время алкогольного или наркотического опьянения - прим. ред.), который я начала ловить, если перебирала. Я неоднократно просыпалась в разных местах и не помнила, как там оказалась, устраивала пьяные скандалы, а однажды прямо как в фильме «Ирония судьбы» пыталась вломиться в чужую квартиру, которая находилась в соседнем доме, выглядевшим точно так же, как мой. Обычно такие истории рассказывают про чьего-то пьющего батю, а я проморгала момент, когда это начали рассказывать про меня.

Первым шагом к осознанию всего ужаса, как оно всегда и бывает, стало отрицание. Когда близкие люди начали говорить мне, что у меня проблемы, я, понятное дело, все отрицала. Просила оставить меня в покое, потому что, как мне казалось, у меня все было под контролем.