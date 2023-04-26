ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Я борюсь со своей зависимостью, это больно и навсегда

Признать проблемы с алкоголем было больно и страшно, но абсолютно необходимо. А значит, теперь у меня есть шанс прожить счастливую жизнь, в которой не зависимость контролирует меня, а я контролирую зависимость, рассказывает Диана Харламова, борющаяся каждый день с недугом, который ежегодно уносит жизни сотен жителей Эстонии.
Как часто вы употребляете алкоголь? Раз в неделю? В месяц? Каждый вечер после тяжелого трудового дня? Что это - социальная смазка, таблетка от стресса или способ расслабиться?
Я росла в доме, в котором не пили. Ничто не предвещало беды: я была умным и хорошим ребенком, который превратился в относительно спокойного подростка. У этого подростка была своя компания, которая не подпадала под определение «плохая»: все мы были классными, амбициозными, целеустремленными ребятами, которые в 16 лет решили стать настоящими cool kids, поэтому не только читали Достоевского и Маркеса, но и отчаянно тусовались.
Мы обсуждали Бунина и пили текилу, ездили на республиканские олимпиады и накидывались самбукой, отмечали победы во всевозможных конкурсах и запивали всеобщую радость дешевым виски. Нам казалось, мы просто веселые и берем от жизни все.
С тех пор, как я окончила школу и стала жить отдельно от родителей, алкоголь стал для меня абсолютной нормой. Я много работала и при этом много тусовалась. Посидеть с друзьями в баре за кружкой пива, выпить бокал вина за ужином, уговорить бутылку шампанского за воскресным бранчем не казалось мне преступлением. Я считала себя тусовщицей, а не алкоголичкой. Как говорится, почувствуй разницу.
Дело дошло до блэкаутов
Вскоре нормой стали запойные марафоны. Иногда я могла пить месяцами, каждый день, без перерывов. Мне становилось все хуже и хуже, но для других это было неочевидно - я работала на хороших работах, оставалась социально активной, занималась спортом, отлично выглядела и в целом неплохо себя чувствовала.
Ну пила я вино вместо чая на завтрак - ну и что? Постоянное употребление спиртного здорово расшатывало мою психику, я была подвержена периодам депрессии, часто чувствовала себя подавленной и в целом эмоционально нестабильной, но винила в этом превратности судьбы, а не бутылку вина, выпитую за ужином.
Постепенно в мою жизнь пришли блэкауты, в существование которых я до того не верила. Вслед за ними подкрался алкогольный «невменоз» (невменяемое состояние во время алкогольного или наркотического опьянения - прим. ред.), который я начала ловить, если перебирала. Я неоднократно просыпалась в разных местах и не помнила, как там оказалась, устраивала пьяные скандалы, а однажды прямо как в фильме «Ирония судьбы» пыталась вломиться в чужую квартиру, которая находилась в соседнем доме, выглядевшим точно так же, как мой. Обычно такие истории рассказывают про чьего-то пьющего батю, а я проморгала момент, когда это начали рассказывать про меня.
Первым шагом к осознанию всего ужаса, как оно всегда и бывает, стало отрицание. Когда близкие люди начали говорить мне, что у меня проблемы, я, понятное дело, все отрицала. Просила оставить меня в покое, потому что, как мне казалось, у меня все было под контролем.
Иллюзия контроля исчезла ровно в тот момент, когда я поняла, что в большинстве случаев НЕ МОГУ не выпить, даже если пить мне уже и не хочется. Привычка была невероятно сильной, а физическая зависимость не оставляла мне никакого выбора. Тогда я по-настоящему испугалась и признала, что я больна. Сказала себе, что не хочу так жить. А дальше начался кошмар.
Дни, наполненные гневом, страхом и отчаянием
Казалось бы, ну что сложного в том, чтобы перестать пить? Просто не пей. Если вам в голову когда-нибудь придет мысль раздавать алкоголикам советы подобного рода, советую серьезно призадуматься над аргументами и предварительно произвести большой ресерч на эту тему.
Алкогольная зависимость (как и любая другая, кстати) - вещь невероятно хитрая, и моя оказалась хитрее меня. В тот момент, когда я решила «просто не пить», желание выпить начало сводить меня с ума. Первый месяц я с трудом держалась, и чтобы как-то отвлечься, много бегала. Иногда мне казалось, что я бегаю кругами в поисках бара. Каждый день я изнывала от желания «прибухнуть», и в итоге словно с цепи сорвалась - начинала пить, не могла остановиться, плакала, прекращала, и так по кругу.
Однажды даже попыталась закодироваться - заплатила 130 евро за укол в клинике для зависимых. Мне под страхом смерти запретили приближаться к алкоголю в ближайшие полгода, угрожая моментальной комой. Уже через неделю я пила джин, как ни в чем не бывало. День тянулся за днем, и каждый из них был наполнен гневом, страхом и отчаянием. Но медленно, шаг за шагом, дела пошли на лад и я начала выздоравливать.
Я справляюсь
На сегодняшний день я все еще веду борьбу с зависимостью и с самой собой. Я стараюсь пить редко, если пью, то осторожно, и внимательно контролирую, что и в каких количествах. Прошу тех, кто находится рядом, остановить меня, если вовремя сама не смогу. Я учусь отказываться от алкоголя там, где в нем нет никакой необходимости.
Оказывается, время с друзьями можно отлично провести за чашкой чая, стейк запить водой, а паста вкусная и без бутылки Бароло. На чьем-то дне рождения вполне можно ограничиться парочкой бокалов, а не упиваться до беспамятства. Жизнь без алкогольного угара существует, и она вполне себе классная.
Не могу сказать, что мне легко. Я теперь как человек с диабетом - живу и функционирую, но всегда вынуждена следить за своим состоянием, чтобы не стало хуже. Борьба с зависимостью - это ежедневная работа, от которой у меня нет выходных, но которая постоянно подкидывает мне новые испытания. Это вечный страх не рассчитать, перебрать и снова оказаться там, где оказаться мне не хочется.
Это постоянное напоминание самой себе о том, с какого дна мне пришлось себя вытаскивать - и пусть на этом дне у меня еще не было синюшного лица и носа-картошки, долгов, потраченной впустую жизни и прочих атрибутов «настоящих» алкоголиков, это все же было дно. У нас ведь как считают - у тебя проблемы только тогда, когда ты выглядишь и пахнешь, как запойный бомж, «ловишь белку» и опохмеляешься, а до этого беспокоиться не о чем. Я тоже в это верила.
Я часто пытаюсь проанализировать все, что произошло, и понять, в какой момент я свернула не туда. Никто из нас в детстве не планирует стать алкоголиком, так как же мы оказываемся в крепких лапах зависимости? Для себя я выявила несколько причин.
Социум. У меня практически нет друзей или знакомых, которые бы совсем не употребляли спиртное. Пьют все - врачи, полицейские, чиновники, учителя. Собраться с кем-то без распития алкогольных напитков фактически невозможно. Не было возможно, когда я была совсем молодая, нет и сейчас. Все пьют.
Культура. Культура алкоголя очень развита, в каждой стране по-своему. Эстония в целом считается нацией алкоголиков (согласно исследованиям, мы находимся на 9 месте), алкоголь доступен и популярен. Такие же проблемы существуют и во Франции, Италии, Испании, Германии - жители этих и многих других стран привыкли употреблять алкоголь в больших количествах, и мало кому это кажется проблемой.
Постоянный стресс и неумение с ним справиться. Все мы тут живем в «стране душевного расстройства». Проблемы в экономике, отвратительный климат, токсичная политическая культура и история постсоветского государства сильно влияют на наше моральное состояние, а самым легким и приятным решением любых проблем становится, как известно, алкоголь.
Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь полностью победить свою болезнь или это навсегда. Но одно я знаю точно: признать проблему было больно и страшно, но абсолютно необходимо. А значит, теперь у меня есть шанс прожить счастливую жизнь, в которой не зависимость контролирует меня, а я контролирую зависимость. Я надеюсь, что появится он и у вас.