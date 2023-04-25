Бывший министр финансов: государственный долг Эстонии стремительно растет

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн сказала, что, по мнению совета по бюджету, сокращение дефицита – разумный шаг. «Согласно последнему прогнозу, государственный долг Эстонии быстро растет. По этой причине совет по бюджету рекомендует правительству поставить перед собой цель: в следующем году дефицит не должен превышать трех процентов от ВВП. Для ее достижения необходимо незамедлительно предпринять серьезные шаги для улучшения бюджетной позиции», - пояснила Аккерманн.

По мнению совета по бюджету, предыдущий год наиболее ярко характеризует резкий рост цен, при поддержке которого дефицит бюджета был ниже ожидаемого. Был отмечен хороший уровень налоговых поступлений, и расходы в дополнительном бюджете оказались ниже спрогнозированного уровня. Но экономическая среда во второй половине года оказалась слабее, чем ожидалось.

Участники заседания комиссии отметили, что улучшение бюджетной позиции в 2022 году было кратковременным и произошло под влиянием факторов, которые не будут актуальны в этом и последующих годах. Они отметили, что оказываемое расходами давление, связанное с быстрым ростом цен, будет ощутимо в основном с 2023 года, когда дефицит бюджета вновь резко возрастет ввиду индексации и принятых правительством мер.