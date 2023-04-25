Не только Эстония: Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов

«Их деятельность на нашей территории несовместима с их дипломатическим статусом», - сказал он.

«Пятерых человек, работающих в (российском) посольстве, попросили покинуть (Швецию) в результате деятельности, которая несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях», - говорится в заявлении МИД Швеции.

О решении шведских властей был извещен посол России в Швеции, вызванный во вторник в МИД.

В апреле 2022 года Швеция уже выслала трех сотрудников российского посольства в связи с российской агрессией против Украины.

Ранее в апреле этого года Норвегия заявила о высылке 15 российских дипломатов.

Норвежские власти считают, что все они - сотрудники разведки, действовавшие под прикрытием дипломатических паспортов.

Россия обещает ответить на высылку своих сотрудников из Швеции, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в российском МИД.

Саботаж в северном море

Как говорилось в совместном расследовании, проведенном спецслужбами и общественными вещателями Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии и опубликованном на прошлой неделе, Россия разработала программу по саботажу работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море.

В расследовании утверждается, что флот кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, был оснащен оборудованием для подводного наблюдения.

По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсии в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.

Авторы доклада пишут, что цели возможных диверсий довольно просты: повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.

При этом они подчеркивают, что разведка секретных объектов не является чем-то необычным, и западные страны, вероятно, будут проводить аналогичную деятельность против России. Однако, пишут расследователи, сбор данных и подготовка фактических диверсий - не одно и то же.