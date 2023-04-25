Четыре неопознанных беспилотника за два дня в Подмосковье. Что это значит?

«Накануне на территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 км от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой», - рассказал во вторник источник агентства.

Первый беспилотник обнаружила в воскресенье 23 апреля местная жительница. Фото перевернутого летательного аппарата появилось в соцсетях - сообщалось, что он упал в лесном массиве недалеко от Ногинска. По данным телеграм-канала Baza, им оказался украинский дрон UJ-22 Airborn, начиненный 17 килограммами взрывчатки.

Информацию подтвердили источники ТАСС. Вскоре агентство сообщило об обнаружении на территории СНТ «Таганский Восточный» другого БПЛА - квадрокоптера, который, как предполагают в силовых структурах, мог корректировать полет ударного беспилотника.

Еще один беспилотник с двумя парашютами обнаружен в Павлово-Посадском городском округе, тоже к востоку от Москвы. «В настоящее время все квадрокоптеры направлены на экспертизу, устанавливается кому они принадлежали и с какой целью были запущены»,- заявил ТАСС представитель силовых структур.

Корреспондент Би-би-си Илья Абишев - о фактах и версиях, неприятных для российских властей:

Сообщения об очередном упавшем на территории Московской области дроне, как правило, поступают от российских СМИ, тем или иным образом связанных с правоохранительными структурами. Власти комментируют такую информацию скупо или никак.