Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 апреля: Кая Каллас в Украине и Польше, замена уличных табличек в Нарве, что общего у короля Карла III и Дракулы и экскурсия по Музею КГБ в Риге
Сегодня в выпуске:
- Кая Каллас отправилась в свой первый зарубежный визит, в ходе которого глава эстонского правительства посетила Украину и Польшу. Об итогах поездки - в нашем материале
- Новости по стране: судоходная компания Tallink объявила о сокращении сотен работников, обновления в работе государственного портала eesti.ee и почему дорожает мороженое
- В Нарве началась замена табличек с названиями улиц, ранее носивших имена деятелей советского времени. Как жители города относятся к переменам, выяснял наш кореспондент в регионе
- Через две недели состоится церемония коронации нового главы Британской монархии. Почему среди самых внимательных наблюдателей будут и жители затерянной в румынской глуши деревушки и от кого ведет свой род Карл III Виндзор?
- Международная панорама: в чем обвиняют Дональда Трампа, кого ищут для работы в британском зоопарке и что ради мирового рекорда сделал блогер из Словакии.
- Филиал музея оккупации Латвии располагается в здании бывшей штаб-квартиры КГБ. Наша корреспондент знакомилась с тайнами и мрачным прошлым зловещего «Углового дома» в Риге.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 апреля.