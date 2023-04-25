«Новости в 7» за 25 апреля: Кая Каллас в Украине и Польше, замена уличных табличек в Нарве, что общего у короля Карла III и Дракулы и экскурсия по Музею КГБ в Риге

Сегодня в выпуске:

- Кая Каллас отправилась в свой первый зарубежный визит, в ходе которого глава эстонского правительства посетила Украину и Польшу. Об итогах поездки - в нашем материале

- Новости по стране: судоходная компания Tallink объявила о сокращении сотен работников, обновления в работе государственного портала eesti.ee и почему дорожает мороженое

- В Нарве началась замена табличек с названиями улиц, ранее носивших имена деятелей советского времени. Как жители города относятся к переменам, выяснял наш кореспондент в регионе

- Через две недели состоится церемония коронации нового главы Британской монархии. Почему среди самых внимательных наблюдателей будут и жители затерянной в румынской глуши деревушки и от кого ведет свой род Карл III Виндзор?

- Международная панорама: в чем обвиняют Дональда Трампа, кого ищут для работы в британском зоопарке и что ради мирового рекорда сделал блогер из Словакии.

- Филиал музея оккупации Латвии располагается в здании бывшей штаб-квартиры КГБ. Наша корреспондент знакомилась с тайнами и мрачным прошлым зловещего «Углового дома» в Риге.