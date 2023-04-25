Сеэдер: Партия реформ намеренно разжигает истерию, будто эстонское государство находится на грани банкротства

Хелир-Валдор Сеэдер заявил в прямом эфире Postimees, что Партия реформ и другие коалиционные партии преднамеренно разжигают истерию, будто эстонское государство находится на грани банкротства.

«Я поражен, что большое количество комментаторов, журналистов, людей, предпринимателей согласились с этим и поверили в это. Нет, далеко не так, ситуация в Эстонии не так уж и плоха».