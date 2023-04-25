По словам председателя партии «Отечества» Хелира-Валдора Сеэдера, Партия реформ нагнетает истерию, будто эстонское государство находится на грани банкротства, чтобы создать подходящую почву для повышения налогов.
Сеэдер: Партия реформ намеренно разжигает истерию, будто эстонское государство находится на грани банкротства
Хелир-Валдор Сеэдер заявил в прямом эфире Postimees, что Партия реформ и другие коалиционные партии преднамеренно разжигают истерию, будто эстонское государство находится на грани банкротства.
«Я поражен, что большое количество комментаторов, журналистов, людей, предпринимателей согласились с этим и поверили в это. Нет, далеко не так, ситуация в Эстонии не так уж и плоха».
Он объяснил, что тем самым коалиция хочет создать благоприятную почву для повышения налогов, которая необходима прежде всего для выполнения крайне дорогого и бессмысленного предвыборного обещания Партии реформ.
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