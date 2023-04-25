Центристская партия начала сбор подписей против повышения налогов

Цель Центристской партии - собрать не менее 1000 подписей, что позволит передать обращение в Рийгикогу, который будет обязан рассмотреть его. На данный момент собрано 739 подписей.

«Это наш общий шанс противостоять плану реформистского правительства принести беспрецедентный рост налогов, о котором перед выборами не было сказано ни слова, а теперь людей ставят перед фактом: рост НСО, рост подоходного налога, доходы также сократит урезание многих семейных пособий и отмена дополнительного не облагаемого налогом минимума начиная со второго ребенка, рост НСО для гостиничных предприятий, налог на автомобили», - пояснил в социальных сетях председатель Центристской партии Юри Ратас.