Прямиком из США: Eesti Gaas заказала дополнительное судно с газом

Чтобы покрыть возросший спрос на газ, крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в балтийско-финском регионе Eesti Gaas в сотрудничестве с мировым энергетическим гигантом Total на прошлой неделе доставила на финский терминал Inkoo дополнительную партию сжиженного природного газа (LNG) из США.
«Причин две: в трудные времена концерн Eesti Gaas увеличил рыночную долю в этом регионе, плюс, использование газа в целом увеличилось - изначально запланированных десяти судов до осени оказывается мало. Возможно, летом, помимо этого дополнительного танкера, придется осуществить еще одну поставку», - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
«Мы – работающая на частном капитале компания, и в условиях кризиса смогли быстрее реагировать и принимать решения. Дополнительную уверенность клиентам обеспечивают наши прямые контракты с поставщиками: мы одни из немногих в регионе закупаем и привозим сюда LNG сами - в основном из США и Норвегии - это позволяет нам предлагать клиентам более выгодную цену и большую надежность поставок», - отметил Каасик.
В прошлом году доля природного газа, проданного клиентам Eesti Gaas, в общем потреблении природного газа в странах Балтии и Финляндии увеличилась до 17,5 процента. Eesti Gaas стала крупнейшей основанной на частном капитале энергетической компанией в балтийско-финском регионе. В прошлом году Eesti Gaas закупила для своих клиентов пять крупных партий газа, а за четыре месяца этого года было осуществлено уже пять поставок. В феврале этого года предприятие объявило о выходе на польский рынок.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).
Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов. После того, как в 2016 году компанию приобрело одно из крупнейших инвестиционных предприятий Эстонии Infortar, Eesti Gaas стал крупнейшим основанным на частном капитале газовым предприятием в регионе Финляндии-Балтии. Более 70% продаж предприятия приходится на внешние рынки.