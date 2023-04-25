На встрече коалиция Рижской думы поддержала перемещение памятника русскому поэту Александру Пушкину, сообщил руководитель бюро заместителя председателя Рижской думы Линды Озолы Каспар Адиянс. Об этом пишет Rus.Tvnet.
«Инструмент мягкой силы и пропаганды»: в Риге договорились перенести памятник Пушкину
Решено определить возможные места, куда можно было бы переместить этот памятник, и сделать это следует без неоправданных задержек.
Конкретное время переноса памятника не названо.
Как сообщалось, блок четырех депутатов «Код для Риги» призывал Рижскую думу демонтировать памятник Пушкину до 4 мая.
Как заявила Озола, Пушкин является символом российского империализма.
Депутаты считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как инструмент мягкой силы и пропаганды.
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