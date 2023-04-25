Трагедия в Нарве: в пожаре погибла пожилая женщина

По предварительной информации, в горящей квартире мог находиться человек. Прибывшие на место спасатели сразу приступили к поиску людей и их эвакуации. В 20:17 в квартире на втором этаже было найдено тело пожилой женщины.

Причина возгорания будет выяснена в ходе расследования.

Спасательный департамент напоминает, что исправный датчик дыма помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Также с 2022 года в зданиях с печным отоплением обязательно наличие датчика угарного газа.