В секретных докуменах России указаны планы относительно стран Балтии

Международный консорциум журналистов раскрыл секретные стратегические документы, касающиеся планов России в странах Балтии, сообщили в среду Eesti Päevaleht, Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Kyiv Independent и Expressen.
Утечка документов была подготовлена в правительстве приграничного сотрудничества администрации президента России летом и осенью 2021 года. При этом составители имели право обращаться за советом к российским спецслужбам и Генеральному штабу.
Документы содержат отдельные планы относительно Латвии, Литвы и Эстонии, но их цели схожи. Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить присутствие и влияние НАТО и укрепить влияние России и российскую культуру.
В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций.
«Эстония, наши союзники и партнеры давно знают о заинтересованности России в использовании гибридной тактики для достижения своих целей и пытаются утвердить свое влияние и в других странах», – заявила Yahoo News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Мы знаем нашего соседа, – продолжила она. – Наша задача – постоянно делиться своими знаниями о деятельности России, укреплять устойчивость и противостоять попыткам прямого и косвенного влияния со стороны России».
Планы России в отношении стран Балтии разделены на три главы: политические, военные, военно-технические цели и цели безопасности; торгово-экономические и гуманитарные или общественные цели.
Главы разделены на три разных временных периода: краткосрочный (к 2022 году), среднесрочный (2025) и долгосрочный (2030).
Для каждой страны были подготовлены два отдельных документа. В одном перечислены «стратегические интересы РФ в разных сферах и в разные периоды», в другом риски для России.
Источник в европейской разведке описал администрацию президента России как своего рода мозговой центр, который помимо разработки внешней политики также принимает решения по кампаниям дезинформации о том, как ослабить связи между союзниками.
Источник в европейской разведке на условиях анонимности сообщил Yahoo News, что это скорее план сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление российского влияния.
Источник добавил, что мало кто в Кремле действительно верит, что страны Балтии можно «вернуть» в сферу влияния России. Было бы более реалистично посеять внутреннюю оппозицию, чтобы удержать их от полного сползания на запад.
Другой представитель европейской разведки отметил, что маловероятно, чтобы авторы знали о готовящемся вторжении в Украину, учитывая, насколько отдаленными кажутся сейчас перспективы успеха этих схем.
«Планы России получить влияние на Эстонию, Латвию и Литву напоминают мне, почему для них было такой хорошей идеей вступить в НАТО», – сказал бывший помощник госсекретаря США Дэн Фрид.