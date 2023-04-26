В секретных документах России указаны планы относительно стран Балтии

Слитые журналистам документы были подготовлены в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству летом и осенью 2021 года. При этом составители имели право обращаться за советом к российским спецслужбам и Генеральному штабу.

Документы содержат отдельные планы относительно Латвии, Литвы и Эстонии, но их цели схожи. Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить присутствие и влияние НАТО и укрепить влияние России и российскую культуру.

В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций.

«Эстония, наши союзники и партнеры давно знают о заинтересованности России в использовании гибридной тактики для достижения своих целей и пытаются утвердить свое влияние и в других странах», – заявила Yahoo News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы знаем нашего соседа, – продолжила она. – Наша задача – постоянно делиться своими знаниями о деятельности России, укреплять устойчивость и противостоять попыткам прямого и косвенного влияния со стороны России».

Планы России в отношении стран Балтии разделены на три главы: политические, военные, военно-технические цели и цели безопасности; торгово-экономические и гуманитарные или общественные цели.

Главы разделены на три разных временных периода: краткосрочный (к 2022 году), среднесрочный (2025) и долгосрочный (2030).