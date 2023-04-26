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В секретных документах России указаны планы относительно стран Балтии

BNS rus.postimees.ee
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Кремль. Иллюстративное фото
Кремль. Иллюстративное фото Фото: SSV.Photo/Shutterstock

Международный консорциум журналистов раскрыл секретные стратегические документы, касающиеся планов России в странах Балтии, сообщили в среду Eesti Päevaleht, Yahoo News, Süddeutsche Zeitung, Kyiv Independent и Expressen.

Слитые журналистам документы были подготовлены в Управлении президента РФ по приграничному сотрудничеству летом и осенью 2021 года. При этом составители имели право обращаться за советом к российским спецслужбам и Генеральному штабу.

Документы содержат отдельные планы относительно Латвии, Литвы и Эстонии, но их цели схожи. Общая цель состоит в том, чтобы уменьшить присутствие и влияние НАТО и укрепить влияние России и российскую культуру.

В числе прочего документы раскрывают планы по предотвращению создания военных баз НАТО, ослаблению местных демократических органов власти, расширению культурного и языкового влияния России и укреплению прокремлевских политических организаций.

«Эстония, наши союзники и партнеры давно знают о заинтересованности России в использовании гибридной тактики для достижения своих целей и пытаются утвердить свое влияние и в других странах», – заявила Yahoo News премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Мы знаем нашего соседа, – продолжила она. – Наша задача – постоянно делиться своими знаниями о деятельности России, укреплять устойчивость и противостоять попыткам прямого и косвенного влияния со стороны России».

Планы России в отношении стран Балтии разделены на три главы: политические, военные, военно-технические цели и цели безопасности; торгово-экономические и гуманитарные или общественные цели.

Главы разделены на три разных временных периода: краткосрочный (к 2022 году), среднесрочный (2025) и долгосрочный (2030).

Для каждой страны были подготовлены два отдельных документа. В одном перечислены «стратегические интересы РФ в разных сферах и в разные периоды», в другом риски для России.

Источник в европейской разведке описал администрацию президента России как своего рода мозговой центр, который помимо разработки внешней политики также принимает решения по кампаниям дезинформации о том, как ослабить связи между союзниками.

Источник в европейской разведке на условиях анонимности сообщил Yahoo News, что это скорее план сдерживания, чтобы предотвратить дальнейшее ослабление российского влияния.

Источник добавил, что мало кто в Кремле действительно верит, что страны Балтии можно «вернуть» в сферу влияния России. Было бы более реалистично посеять внутреннюю оппозицию, чтобы удержать их от полного сползания на запад.

Другой представитель европейской разведки отметил, что маловероятно, чтобы авторы знали о готовящемся вторжении в Украину, учитывая, насколько отдаленными кажутся сейчас перспективы успеха этих схем.

«Планы России получить влияние на Эстонию, Латвию и Литву напоминают мне, почему для них было такой хорошей идеей вступить в НАТО», – сказал бывший помощник госсекретаря США Дэн Фрид.

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