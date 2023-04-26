Центристка Эстер Карузе: Эстонией управляют по меньшей мере две разные Каи Каллас

Я оцениваю коалиционный договор с точки зрения жителя Юго-Восточной Эстонии: совершенно очевидно, что отношение правительства к проживающим здесь – наплевательское. Ничего хорошего от этого коалиционного соглашения нам ждать не приходится, однако есть ряд отрицательных моментов. Помимо урезания льгот и пособий, значительно будут ограничены возможности передвижения для сельских жителей.

Деньги потекут в Латвию

Бесплатный уездный общественный транспорт для многих является вопросом выживания, поскольку является единственной возможностью добраться до работы. Теперь эту возможность хотят у людей отобрать, не заботясь о том, как это на них повлияет. От многих, кто поддерживает центристов, в том числе благодаря их проекту бесплатного общественного транспорта, я слышу, что люди растеряны и не знают, что им делать дальше.

Еще большее негодование у людей вызывает то, что наряду с отменой бесплатного общественного транспорта, правительство реформистов намерено ввести налог на автомобиль и повысить акцизы на топливо. Пусть сидят там у себя на окраине без бесплатного транспорта и отказываются от автомобилей – такой сигнал мы получили от нового правительства. Повышение налогов, запланированное правительством, окончательно добьет малые предприятия, которые в какой-то мере обеспечивали рабочие места в регионе.