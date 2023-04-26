Центристка Эстер Карузе: Эстонией управляют по меньшей мере две разные Каи Каллас

Мои первые рабочие недели на Тоомпеа позади. Я надеялась, что смогу приступить к работе с энтузиазмом и в хорошем настроении, но, к сожалению, все оказалось совсем иначе. Новое правительство не обещает людям ничего хорошего, напротив – лишь сеет страх перед будущим, пишет центристка Эстер Карузе.
Я оцениваю коалиционный договор с точки зрения жителя Юго-Восточной Эстонии: совершенно очевидно, что отношение правительства к проживающим здесь – наплевательское. Ничего хорошего от этого коалиционного соглашения нам ждать не приходится, однако есть ряд отрицательных моментов. Помимо урезания льгот и пособий, значительно будут ограничены возможности передвижения для сельских жителей.
Деньги потекут в Латвию
Бесплатный уездный общественный транспорт для многих является вопросом выживания, поскольку является единственной возможностью добраться до работы. Теперь эту возможность хотят у людей отобрать, не заботясь о том, как это на них повлияет. От многих, кто поддерживает центристов, в том числе благодаря их проекту бесплатного общественного транспорта, я слышу, что люди растеряны и не знают, что им делать дальше.
Еще большее негодование у людей вызывает то, что наряду с отменой бесплатного общественного транспорта, правительство реформистов намерено ввести налог на автомобиль и повысить акцизы на топливо. Пусть сидят там у себя на окраине без бесплатного транспорта и отказываются от автомобилей – такой сигнал мы получили от нового правительства. Повышение налогов, запланированное правительством, окончательно добьет малые предприятия, которые в какой-то мере обеспечивали рабочие места в регионе.
Повышение НДС приведет к тому, что из Валагамаа и Вырумаа деньги начнут утекать в соседнюю Латвию. Нам до Латвии рукой подать, поэтому местные жители, доходы которых и так ниже, чем в других регионах, больше будут ходить за покупками к соседям. В Эстонии продукты уже сейчас дороже, чем в Латвии, а после повышения НДС эта разница станет еще больше. Поскольку у наименее обеспеченных семей на покупку продуктов питания и товаров первой необходимости уходит большая часть средств, то в ближайшем будущем многие столкнутся с еще большими материальными трудностями. Ни для кого не секрет, что в сельской местности, особенно в Южной Эстонии, многие люди и так с большим трудом сводят концы с концами.
Вопрос, может ли региональная политика быть более несостоятельной и враждебной по отношению к жителям регионов, является риторическим.
Правительство соврало про Нурсипалу
Реформисты врали людям и про полигон Нурсипалу. Перед выборами эта тема была снята с повестки, обещали вернуться к ее обсуждению в спокойной обстановке и предложить возможные альтернативы. На самом деле целью реформистов было собрать побольше голосов. Сразу же после выборов без всяких обсуждений в срочном порядке приступили к реализации первоначальных планов. Вовсю идет вырубка леса, уже расчищено около десяти гектаров территории. У людей, с которыми обещали все обговорить, все разъяснить, сейчас очень много вопросов. Однако, как видим, тех, кто дал бы на них ответы, как и самих ответов, нет. Никаких дополнительных анализов, как и поиска альтернативных Нурсипалу вариантов, не проводится. Хотя другие варианты, безусловно, есть.
Зато к местным жителям заявляются чиновники и запугивают: если не согласитесь на то, что предлагаем сейчас, потом не получите ничего! Нет никаких правовых оснований решать вопросы подобным образом. Нельзя упускать из виду одну «деталь» – во всех, перечисленных выше планах коалиции, фигурировали одни и те же люди – Кая Каллас, Сигне Рийсало, Ханно Певкур и др.. Создается впечатление, что Эстонией управляют по меньшей мере две разные Каи Каллас. Одна Кая работала до выборов, другая – сейчас. Иначе как можно по-другому объяснить то, что о состоянии финансов государства Кая узнала только после выборов? Реформисты либо страдают тяжелыми нарушениями памяти, либо они профессиональные обманщики и лжецы. К сожалению, избирателям не остается ничего другого, кроме как жить с этой мыслью следующие четыре года.
Похвалой Брюсселя сыт не будешь
Несмотря на то, что выборы закончились, кампания по запугиванию людей войной продолжается. Только теперь она направлена на тех, кто выступает против вранья правительства, невыполнения обещаний и повышения налогов. Это помогает избежать ответов на вопросы по существу и уйти от ответственности.
У избирателей по-прежнему много вопросов. Например, почему именно Эстония должна все время быть тем пай-государством, которое в числе первых готово повысить расходы на оборону? Если налогов поступило и так больше ожидаемого, то куда пойдут деньги с очередного повышения налогов? Как под предлогом необходимости повысить расходы на оборону будут распоряжаться деньгами на самом деле? У людей есть право получить правдивые и полные ответы на эти вопросы, высказать свое мнение по этому поводу. Они не должны удовлетворяться знанием, что Кая Каллас – принцесса войны и свой человек в Вашингтоне. Люди этим знанием сыты на будут.