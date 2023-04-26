Падение рейтинга Партии реформ остановилось

Существенное падение рейтинга Партии реформ после озвучивания планов повышения налогов к настоящему времени остановилось. В то же время рост рейтинга EKRE продолжился.
По данным еженедельных опросов Института общественных исследований и социологической фирмы Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 24,2%, EKRE – 20,7%, Центристскую партию – 17,3% обладающих правом голоса граждан.
Рейтинг Партии реформ за неделю остался на прежнем уровне и по крайне мере к настоящему времени длившееся пять недель падение рейтинга партии премьер-министра остановилось. В то же время сейчас показатель поддержки партии электоратом на 5,1 процентных пунктa ниже, чем пять недель назад. Поддержка EKRE за последние четыре недели выросла на 4,1 процентных пунктa. Рейтинг занимающей третье место Центристской партии в тренде повышения, однако последние данные указывают на то, что рост остановился.
За первой тройкой идут «Ээсти 200» с 15,4% голосов, Социал-демократическая партия с 8,8% и «Отечество» с 8,1%. Рейтинг СДП за последние две недели упал на 1,5 процентных пункта.
Коалицию поддерживает 48,4, а оппозицию – 46,1% опрошенных.