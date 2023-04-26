Падение рейтинга Партии реформ остановилось

Рейтинг Партии реформ за неделю остался на прежнем уровне и по крайне мере к настоящему времени длившееся пять недель падение рейтинга партии премьер-министра остановилось. В то же время сейчас показатель поддержки партии электоратом на 5,1 процентных пунктa ниже, чем пять недель назад. Поддержка EKRE за последние четыре недели выросла на 4,1 процентных пунктa. Рейтинг занимающей третье место Центристской партии в тренде повышения, однако последние данные указывают на то, что рост остановился.