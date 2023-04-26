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Мать в борьбе за душевное здоровье дочери: мы что, должны сидеть и ждать, пока она наложит на себя руки?

Кристель Рысс
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Ханна-Лийза и ее мама Кюллики Вунк.
Ханна-Лийза и ее мама Кюллики Вунк. Фото: Sille Annuk

«Подростки должны без труда получать психологическую помощь» - такое высказывание, похожее на лозунг, доносится из уст высокопоставленных чиновников. Мать ученицы 7-го класса школы имени Герберта Мазинга в Тарту Кюллики Вунк вела бесконечную борьбу ради того, чтобы ее ребенок получил необходимую психологическую и психиатрическую поддержку.

За свои 14 лет Ханна-Лийза - девочка с большими светлыми глазами - пережила несколько десятков операций. Уже на 30-й неделе беременности Кюллики узнала, что ее третий ребенок, скорее всего, родится с гидроцефалией и спинномозговой грыжей. Страшный диагноз подтвердился, и малышке предстояло перенести множество операций. На следующий день после рождения Ханна-Лийза пережила операцию на спине. Девочке был всего месяц, когда в ходе другой операции ей установили шунт, чтобы избавиться от лишней жидкости вокруг головного мозга.

Несмотря на мрачный прогноз, Ханна-Лийза развивалась в соответствии со своим возрастом, посещала общеобразовательный детский сад, а сейчас учится в школе по обычной программе. На улице и в здании школы она передвигается на инвалидной коляске, дома может ходить, но совсем немного, и при этом ей нужно опираться на трость или стены комнаты.

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