Мать в борьбе за душевное здоровье дочери: мы что, должны сидеть и ждать, пока она наложит на себя руки?

За свои 14 лет Ханна-Лийза - девочка с большими светлыми глазами - пережила несколько десятков операций. Уже на 30-й неделе беременности Кюллики узнала, что ее третий ребенок, скорее всего, родится с гидроцефалией и спинномозговой грыжей. Страшный диагноз подтвердился, и малышке предстояло перенести множество операций. На следующий день после рождения Ханна-Лийза пережила операцию на спине. Девочке был всего месяц, когда в ходе другой операции ей установили шунт, чтобы избавиться от лишней жидкости вокруг головного мозга.