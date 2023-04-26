Видео ⟩ Перевозивший футбольную сборную самолет загорелся

В минувшее воскресенье «Арсенал» в Лиге чемпионов встречался с немецким «Вольфсбургом», встреча закончилась ничьей 2:2, причем «Арсенал» сумел выйти из проигрышного 0:2.

Вечером того же дня британская команда должна была вылететь домой из аэропорта Брауншвейга, но случилось непредвиденное. Во время взлета раздался громкий взрыв и один из моторов самолета загорелся.

К счастью, пилоты сумели сохранить контроль над самолетом и благополучно вернулись на аэродром. Как оказалось, в двигатель попали птицы и стали причиной пожара.

Второй матч «Арсенал» - «Вольфсбург» состоится в следующий понедельник в Лондоне.