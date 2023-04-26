Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на импорт украинской агропродукции в пять стран

«Предложение комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло», – объяснил Войцеховский.

В то же время, отметил он, Польша инициировала, и четыре другие страны вместе с ней предложили еще восемь продуктов, включая мед, сахар, птицу, молочную продукцию. По его словам, эти продукты не оказывают такого влияния на рынок, как пять предложенных Еврокомиссией, на которые приходится 90% импорта из Украины. А восемь других представляют меньше 10%.