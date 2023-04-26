Еврокомиссия предложила ввести временный запрет на импорт украинской агропродукции в пять стран

Страны Евросоюза близки к тому, чтобы найти общее решение проблемы скопившейся агропродукции с Украины и обрушения цен в некоторых странах на востоке Европы, заявил член Европейской комиссии по сельскому хозяйству Януш Войцеховский после переговоров министров сельского хозяйства стран ЕС.
«Нам не нужны односторонние решения, принимаемые той или иной страной. Следует найти решение на уровне ЕС», – заявил Войцеховский.
Еврокомиссар сообщил о переговорах между ЕК и пятью государствами-членами ЕС – Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией.
«Предложение комиссии заключается в том, чтобы ввести временный запрет на импорт не для всего Европейского союза, но для этих пяти приграничных стран на пять чувствительных продуктов: кукурузу, пшеницу, рапс, подсолнечник и подсолнечное масло», – объяснил Войцеховский.
В то же время, отметил он, Польша инициировала, и четыре другие страны вместе с ней предложили еще восемь продуктов, включая мед, сахар, птицу, молочную продукцию. По его словам, эти продукты не оказывают такого влияния на рынок, как пять предложенных Еврокомиссией, на которые приходится 90% импорта из Украины. А восемь других представляют меньше 10%.
Член ЕК повторил, что стороны близки к соглашению по пяти продуктам.