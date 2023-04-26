Минфин предложил прекратить спецпланировку по строительству моста или туннеля на Сааремаа

Министерство финансов предложило правительству прекратить специальную планировку по созданию постоянного сообщения с Сааремаа в виде моста или туннеля, пишет Rus.ERR.
В середине апреля министерство также отправило письмо компании Reaalprojekt, выполняющей работы по спецпланировке, в котором оно попросило предприятие приостановить все ранее заказанные работы до решения правительства по этому вопросу.
«Учитывая состояние государственных финансов и цель правительства привести государственные финансы в порядок, необходимо пересмотреть все виды деятельности и услуги, предоставляемые в стране», – сказала ERR руководитель отдела пространственного планирования Министерства финансов Хедди Клазен, добавив, что министерство готовит проект решения правительства о прекращении планировки.
По ее словам, правительство обсудит проект такого решения в ближайшие недели, а привлеченным к планировке предприятиям возместят понесенные до настоящего времени расходы.
Решение инициировать государственную специальную планировку по планированию постоянного транспортного соединения между материком и островом Сааремаа в виде моста или подводного туннеля было принято летом 2020 года.