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Минфин предложил прекратить спецпланировку по строительству моста или туннеля на Сааремаа

rus.postimees.ee
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Порт Виртсу.
Порт Виртсу. Фото: Jüri Looring

Министерство финансов предложило правительству прекратить специальную планировку по созданию постоянного сообщения с Сааремаа в виде моста или туннеля, пишет Rus.ERR.

В середине апреля министерство также отправило письмо компании Reaalprojekt, выполняющей работы по спецпланировке, в котором оно попросило предприятие приостановить все ранее заказанные работы до решения правительства по этому вопросу.

«Учитывая состояние государственных финансов и цель правительства привести государственные финансы в порядок, необходимо пересмотреть все виды деятельности и услуги, предоставляемые в стране», – сказала ERR руководитель отдела пространственного планирования Министерства финансов Хедди Клазен, добавив, что министерство готовит проект решения правительства о прекращении планировки.

По ее словам, правительство обсудит проект такого решения в ближайшие недели, а привлеченным к планировке предприятиям возместят понесенные до настоящего времени расходы.

Решение инициировать государственную специальную планировку по планированию постоянного транспортного соединения между материком и островом Сааремаа в виде моста или подводного туннеля было принято летом 2020 года.

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