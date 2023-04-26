Минфин предложил прекратить спецпланировку по строительству моста или туннеля на Сааремаа

В середине апреля министерство также отправило письмо компании Reaalprojekt, выполняющей работы по спецпланировке, в котором оно попросило предприятие приостановить все ранее заказанные работы до решения правительства по этому вопросу.

«Учитывая состояние государственных финансов и цель правительства привести государственные финансы в порядок, необходимо пересмотреть все виды деятельности и услуги, предоставляемые в стране», – сказала ERR руководитель отдела пространственного планирования Министерства финансов Хедди Клазен, добавив, что министерство готовит проект решения правительства о прекращении планировки.

По ее словам, правительство обсудит проект такого решения в ближайшие недели, а привлеченным к планировке предприятиям возместят понесенные до настоящего времени расходы.