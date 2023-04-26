На Певческом поле состоится благотворительная акция «Молитва за Украину»

Сегодня одно из самых крупных международных христианских сообществ приняло финальное соглашение и объединило музыкантов и спикеров из разных стран, чтобы совместно провести благотворительную акцию «Молитва за Украину» в мае на Певческом поле Таллинна.
Христианские общины, действующие в Украине, США, Израиле, Казахстане, Фиджи и Эстонии, приглашают всех желающих 27 мая на Певческое поле Таллинна для участия во всемирном благотворительном собрании «Молитва за Украину».
«Мое сердце замирает от боли, когда я думаю об украинцах, гибнущих за свободу, о детях и матерях, спасающихся от бомбежек. Не хватает слов, чтобы выразить восхищение эстонским народом, который проявил лучшие человеческие качества в это тяжелое для Украины время», – сказал организатор «Молитвы за Украину», пастор Сергей Шидловский.
«Мы не должны привыкать к несправедливости и уставать молиться за страдающих людей. В последние выходные мая люди со всего мира будут молиться за Украину под мелодии, которые зазвучат на Таллиннском певческом поле. Я надеюсь, что «Молитва за Украину» даст утешение и надежду прибывшим в Эстонию более чем 60 000 военным беженцам, среди которых в основном женщины и дети», – добавил он.
Наряду с международными артистами, на сцену выйдет Руслан Трочинский, который принимал участие почти во всех концертах в поддержку Украины в Эстонии со своей группой Svjata Vatra. «Мы будем петь с верой в то, что Украина победит, освободит свои земли, а украинские военные беженцы смогут вернуться домой», – сказал Руслан Трочинский.
С начала войны в 2014 году Svjata Vatra говорит о том, что вместе мы сильны и непобедимы. «Мысль Svjata Vatra проста: добро всегда торжествует, и в Украине зло будет повержено. Любовь меняет все. Мир Украине», – сказал Руслан Трочинский.
В мероприятии примут участие музыканты из США, Украины, Фиджи, Казахстана и Эстонии. Поводом для организации международной молитвы на Таллиннском певческом поле послужила приверженность Эстонии делу поддержки Украины.
«Вклад жителей Эстонии в поддержку Украины в относительных цифрах к ВВП значительно выше, чем в других странах, и мы никогда этого не забудем», – сказал старший раввин Киевской Еврейской Мессианской общины Борис Грисенко. «Нам не верилось, когда нас предупреждали о войне. Когда так называемые освободители начали в четыре часа утра бомбить жилые районы Украины, нам это тоже казалось невероятным. Все последующее показало, что мы выстоим, если будем держаться вместе и надеяться на Бога».
На «Молитву за Украину» приглашаются переселенцы из Украины, а также все неравнодушные к их страданиям. Для участия нужно заблаговременно зарегистрироваться здесь.
Вход свободный. На сайте можно сделать пожертвования, которые будут переданы Украинской межцерковной Раде на гуманитарную помощь Украине.