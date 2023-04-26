На Певческом поле состоится благотворительная акция «Молитва за Украину»

Христианские общины, действующие в Украине, США, Израиле, Казахстане, Фиджи и Эстонии, приглашают всех желающих 27 мая на Певческое поле Таллинна для участия во всемирном благотворительном собрании «Молитва за Украину».

«Мое сердце замирает от боли, когда я думаю об украинцах, гибнущих за свободу, о детях и матерях, спасающихся от бомбежек. Не хватает слов, чтобы выразить восхищение эстонским народом, который проявил лучшие человеческие качества в это тяжелое для Украины время», – сказал организатор «Молитвы за Украину», пастор Сергей Шидловский.

«Мы не должны привыкать к несправедливости и уставать молиться за страдающих людей. В последние выходные мая люди со всего мира будут молиться за Украину под мелодии, которые зазвучат на Таллиннском певческом поле. Я надеюсь, что «Молитва за Украину» даст утешение и надежду прибывшим в Эстонию более чем 60 000 военным беженцам, среди которых в основном женщины и дети», – добавил он.

Наряду с международными артистами, на сцену выйдет Руслан Трочинский, который принимал участие почти во всех концертах в поддержку Украины в Эстонии со своей группой Svjata Vatra. «Мы будем петь с верой в то, что Украина победит, освободит свои земли, а украинские военные беженцы смогут вернуться домой», – сказал Руслан Трочинский.