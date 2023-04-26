Сегодня "На кухне": что ждет русские специальности в учебных заведениях?

Означает ли принятый правительством план перехода на эстонский язык, что университеты Эстонии больше не будут готовить специалистов по русскому языку? Ведь они скоро будут не нужны. О реальном положении вещей расскажет гость кухни - доцент Таллиннского университета Григорий Утгоф.
Сегодняшняя передача "На кухне" обращается к теме высшего образования, в котором до последнего времени сохранялись элементы русского языка и культуры. Не секрет, что специальности, связанные с преподаванием русского языка и литературы пользовались спросом, так как предоставляли русскоязычным студентам возможность хотя бы частично использовать имеющиеся у них естественные ресурсы.
Сейчас, на старте очередной приемной кампании, абитуриентов и их родителей волнует вопрос: насколько решительно государство избавится от остатков "русского присутствия" в системе высшего образования Эстонии. В связи с чем возникает и уточняющий вопрос: в какой мере есть основания говорить о наличии русского языка и русской культуры в государственных университетах Эстонии? В каком виде он там присутствовал до последнего времени и что меняется вследствие принятых политических решений?
За кухонным столом студии Rus.Postimees поговорим с Григорием Утгофом о том, нужно ли изучать русскую культуру в Эстонии. Или постсоветская инерция окончательно заершилась, и надобности продолжать это направление нет? Как в целом меняется это поле и как оно изменится после окончательного ухода массового преподавания русской литературы в школах Эстонии? Не в последнюю очередь, будет затронут вопрос, как сейчас изучать русскую литературу после волны ее отмен и обвинений в адрес ее классиков.