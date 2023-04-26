Сегодня "На кухне": что ждет русские специальности в учебных заведениях?

Сегодняшняя передача "На кухне" обращается к теме высшего образования, в котором до последнего времени сохранялись элементы русского языка и культуры. Не секрет, что специальности, связанные с преподаванием русского языка и литературы пользовались спросом, так как предоставляли русскоязычным студентам возможность хотя бы частично использовать имеющиеся у них естественные ресурсы.

Сейчас, на старте очередной приемной кампании, абитуриентов и их родителей волнует вопрос: насколько решительно государство избавится от остатков "русского присутствия" в системе высшего образования Эстонии. В связи с чем возникает и уточняющий вопрос: в какой мере есть основания говорить о наличии русского языка и русской культуры в государственных университетах Эстонии? В каком виде он там присутствовал до последнего времени и что меняется вследствие принятых политических решений?