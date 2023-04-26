Видео ⟩ Многоязычие - норма эстонского университета, а русский язык - один из многих

- Если постсоветский период закончился, - он же не может длиться бесконечно, - то вместе с ним заканчиваются его инерционные процессы. Идея перехода на эстонский язык – очень давняя, это начало века. И то, что это до сих пор не произошло, отличает Эстонию от многих других государств Европы, где не возникает вопроса о языке обучения. Возможны исключения, например, в виде русского языка, когда это объект изучения, и тогда можно вести отдельные курсы на русском. Их читают приезжие специалисты по этому языку. Раньше лояльно к этому относились, а теперь это уже не так?

- Хороший вопрос, я отвечу только имея в виду наш университет хотя думаю, что в Тарту такая же ситуация. Наш факультет называется сокращенно TÜHI – это Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut, что имеет также некоторое отношение к «пустоте». Так вот, наши германисты слушают лекции на немецком и пишут на нем же свою выпускную работу. Наши итальянисты за те три года, что они находятся в университете, должны овладеть итальянским настолько, чтобы уметь писать на нем научную работу.