Найден сильно разложившийся труп: скорее всего, это тело совершившего тяжкое преступление мужчины

«Тело имело сильные признаки разложения, и на сегодняшний день нельзя со стопроцентной точностью сказать, кто это. Однако одежда на вытащенном из воды теле, личные характеристики и место его обнаружения сейчас дают полицейским основание полагать, что с большой долей вероятности речь идет о пропавшем в декабре прошлого года после совершения тяжкого преступления Хеларе», – сказал следователь Вильяндиского отдела полиции Меэлис Лиль.