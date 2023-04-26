Вчера около 19:00 местный житель сообщил в центр тревоги, что заметил в реке Навести в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа застрявший между ветками деревьев труп человека. На сообщение отреагировали как полиция, так и спасатели, которые вытащили тело из воды.
Найден сильно разложившийся труп: скорее всего, он принадлежит совершившему тяжкое преступление мужчине
«Тело имело сильные признаки разложения, и на сегодняшний день нельзя со стопроцентной точностью сказать, кто это. Однако одежда вытащенного из воды мужчины, личные характеристики и месторасположение сейчас дают полицейским основание полагать, что с большой долей вероятности речь идет о пропавшем в декабре прошлого года после совершения тяжкого преступления Хеларе», – сказал следователь Вильяндиского отдела полиции Меэлис Лиль.
Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что 14 декабря прошлого года в Сууре-Яани пропал 24-летний Хелар. По словам родственников, его жизнь может быть в опасности. Молодой мужчина подозревался в нанесении ножевого ранения своей спутнице жизни. Предположительно, декабрьским вечером он напал на нее с ножом, а потом пропал.