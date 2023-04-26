На Тартуском шоссе в Таллинне вырастут еще два высотных здания

Согласно детальной планировке, на приобретенных Fausto Capital участках коммерческой недвижимости по адресам Тартуское шоссе, 86B и 88 могут быть построены два сообщающихся между собой 14-этажных офисных здания с общей арендной площадью более 20 000 м2. Высотные дома будут располагаться непосредственно на пересечении Петербургского и Тартуского шоссе, рядом с заправочной станцией Circle K.

В покупку недвижимости и строительство инфраструктуры компанией Fausto Capital инвестировано 8 миллионов евро. Планируется, что общая стоимость инвестиций в строительство двух офисных зданий достигнет 58 миллионов евро.