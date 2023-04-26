На Тартуском шоссе в Таллинне вырастут еще два высотных здания

AS Fausto Capital, девелопер бизнес-квартала Fahle Park, расположенного на Тартуском шоссе в Таллинне, приобрел два новых объекта недвижимости в том же районе, где до конца 2024 года планирует построить новые высотные здания с офисными помещениями.
Согласно детальной планировке, на приобретенных Fausto Capital участках коммерческой недвижимости по адресам Тартуское шоссе, 86B и 88 могут быть построены два сообщающихся между собой 14-этажных офисных здания с общей арендной площадью более 20 000 м2. Высотные дома будут располагаться непосредственно на пересечении Петербургского и Тартуского шоссе, рядом с заправочной станцией Circle K.
В покупку недвижимости и строительство инфраструктуры компанией Fausto Capital инвестировано 8 миллионов евро. Планируется, что общая стоимость инвестиций в строительство двух офисных зданий достигнет 58 миллионов евро.
«Помимо строительства двух новых зданий, мы надеемся в ближайшее время получить разрешение на строительство и начать строительство первого в Эстонии офисного здания с деревянным каркасом, которое будет располагаться на Тартуском шоссе, 84Б, а также продолжим реконструкцию исторического здания котельной и старой фабричной трубы на Тартуском шоссе, 80К», — рассказал член правления Fausto Capital Кеннет Карпов.