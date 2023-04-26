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Статистика: предприниматели массово ликвидируют компании

rus.postimees.ee
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Сайт Коммерческого регистра.
Сайт Коммерческого регистра. Фото: Скриншот с сайта

По данным Äripäeva Infopank, в январе 2023 года из Коммерческого регистра было исключено 748 предприятий, работавших в сфере торговли. Для сравнения: в январе прошлого года таких фирм оказалось всего 84, пишут «Деловые ведомости».

Средняя «продолжительность жизни» удаленных из Коммерческого регистра компаний в нынешнем году составила 13 лет, в прошлом — 8 лет.

Выделяется также сфера сельского и лесного хозяйства, где в январе 2023 года было ликвидировано 672 компании по сравнению с 46 за аналогичный период прошлого года.

Причина, по которой так много компаний официально закрываются, может заключаться в поправке к Коммерческому кодексу, вступившей в силу в феврале, предположила пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннет Крейтсман, а также добавила, что одно из важных изменений в законодательстве касается исключения из Коммерческого регистра предприятий в случае непредставления ими годового отчета.

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