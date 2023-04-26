Статистика: предприниматели массово ликвидируют компании

Средняя «продолжительность жизни» удаленных из Коммерческого регистра компаний в нынешнем году составила 13 лет, в прошлом — 8 лет.

Выделяется также сфера сельского и лесного хозяйства, где в январе 2023 года было ликвидировано 672 компании по сравнению с 46 за аналогичный период прошлого года.

Причина, по которой так много компаний официально закрываются, может заключаться в поправке к Коммерческому кодексу, вступившей в силу в феврале, предположила пресс-секретарь Тартуского уездного суда Аннет Крейтсман, а также добавила, что одно из важных изменений в законодательстве касается исключения из Коммерческого регистра предприятий в случае непредставления ими годового отчета.