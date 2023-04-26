Фото ⟩ В Маарду загорелся деревянный дом, в котором находились трое детей и взрослый

Вчера, 25 апреля, в 21:23 в центр тревоги сообщили, что на улице Корге в Маарду горит большой деревянный дом, из которого вырываются языки пламени.
Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к работам по тушению, чтобы ограничить распространение огня на близлежащие дома. Несмотря на их усилия, рядом загорелись и два садовых домика. Согласно первоначальным данным, из горящего деревянного дома выбрались трое детей и один взрослый, человеческих жертв нет.
Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом, так как существовала опасность распространения огня на близлежащие строения. Спасатели локализовали распространение огня в 23:17. На месте происшествия работали спасательные команды Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ, Мууга, Лиллекюла и Пирита, а также добровольцы из Раэ.
Причина пожара пока неизвестна.
Ключевые слова