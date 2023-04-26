Фото ⟩ В Маарду загорелся деревянный дом, в котором находились трое детей и взрослый

Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к работам по тушению, чтобы ограничить распространение огня на близлежащие дома. Несмотря на их усилия, рядом загорелись и два садовых домика. Согласно первоначальным данным, из горящего деревянного дома выбрались трое детей и один взрослый, человеческих жертв нет.