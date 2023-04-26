Сторонники АЭС устроят пикет в Таллинне в среду

Общественное движение «Атомная станция - зеленая» проведет в среду пикет перед Эстонским архитектурным центром в Таллинне, чтобы разъяснить взгляды на экологическую устойчивость атомной станции.
Там же пройдет организованный Зеленым движением Эстонии информационный день о рисках атомных станций.
Представитель сообщества «Атомная станция - зеленая» Михкель Тиганик хочет, чтобы общество больше говорило о позитивных сторонах атомной станции. «Всегда приветствуются дискуссии об атомной электростанции. Атомная электростанция - это самый экологически чистый способ получения энергии, и мы организуем этот пикет, чтобы повысить осведомленность об этом», - сказал Тиганик.
Пикет сторонников атомной станции «Атомная станция зеленая - представление взглядов» начнется в среду в 13 часов перед Эстонским архитектурным центром по адресу Пыхья-пуйестеэ, 27a. Информационный день о рисках атомной станции начнется там же в 14 часов.