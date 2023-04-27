ЭКСПЕРТ ⟩ Гендиректор КаПо осудил вялость политиков и послал противоречивые сигналы

В течение последней четверти века ежегодники, издаваемые в день основания Департамента полиции безопасности, 12 апреля, носят в основном просветительский характер, иногда, правда, редко, наблюдалось намерение обозначить свое присутствие при определенных процессах. Этот ежегодник включает попытки повлиять и осмыслить.

В истории Эстонии за последние три десятилетия известен только один эпизод, о котором можно сказать, что обнародование информации силовым ведомством повлияло на результаты выборов. Я имею в виду скандал вокруг денег с востока, полученных Центристской партией, раскрытый при предыдущем генеральном директоре Полиции безопасности Райво Аэге в 2010 году, как раз перед началом предвыборной кампании к выборам в Рийгикогу 2011 года.