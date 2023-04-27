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ЭКСПЕРТ ⟩ Гендиректор КаПо осудил вялость политиков и послал противоречивые сигналы

Меэлис Ойдсалу
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Пятый генеральный директор Департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу на презентации последнего ежегодника за время его пребывания в должности.
Пятый генеральный директор Департамента полиции безопасности Арнольд Синисалу на презентации последнего ежегодника за время его пребывания в должности. Фото: Madis Veltman

В ежегоднике Департамента полиции безопасности за этот год представлены документы о событиях, имевших влияние на общественность, а также осмысление этих событий. Уходящий генеральный директор Арнольд Синисалу впервые позволил себе публично критиковать правителей во вступительной речи.

В течение последней четверти века ежегодники, издаваемые в день основания Департамента полиции безопасности, 12 апреля, носят в основном просветительский характер, иногда, правда, редко, наблюдалось намерение обозначить свое присутствие при определенных процессах. Этот ежегодник включает попытки повлиять и осмыслить.

В истории Эстонии за последние три десятилетия известен только один эпизод, о котором можно сказать, что обнародование информации силовым ведомством повлияло на результаты выборов. Я имею в виду скандал вокруг денег с востока, полученных Центристской партией, раскрытый при предыдущем генеральном директоре Полиции безопасности Райво Аэге в 2010 году, как раз перед началом предвыборной кампании к выборам в Рийгикогу 2011 года.

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