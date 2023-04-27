ЭКСПЕРТ ⟩ Гендиректор КаПо осудил вялость политиков и послал противоречивые сигналы

В ежегоднике Департамента полиции безопасности за этот год представлены документы о событиях, имевших влияние на общественность, а также осмысление этих событий. Уходящий генеральный директор Арнольд Синисалу впервые позволил себе публично критиковать правителей во вступительной речи.
В течение последней четверти века ежегодники, издаваемые в день основания Департамента полиции безопасности, 12 апреля, носят в основном просветительский характер, иногда, правда, редко, наблюдалось намерение обозначить свое присутствие при определенных процессах. Этот ежегодник включает попытки повлиять и осмыслить.