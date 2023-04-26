Восстановление Костомарова идет с трудом

Состояние Романа Костомарова остается стабильным в последние несколько дней, но ему трудно даются упражнения, сообщает «РБК Спорт».
Ему пока трудно восстановить подвижность конечностей в ходе реабилитации.
«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — сообщил один из собеседников РБК.
Другой источник также сказал, что олимпийскому чемпиону приходится крайне непросто во время реабилитации, но при этом его состояние не ухудшается и остается стабильным в последние несколько дней.
Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.
За это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.
В начале этой недели «Спорт-Экспресс» сообщил, что состояние организма Костомарова больше не ухудшается. С 46-летним фигуристом занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу легких.