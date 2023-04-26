Восстановление Костомарова проходит с трудом

Ему пока трудно восстановить подвижность конечностей в ходе реабилитации.

«Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — сообщил один из собеседников РБК.

Другой источник также сказал, что олимпийскому чемпиону приходится крайне непросто во время реабилитации, но при этом его состояние не ухудшается и остается стабильным в последние несколько дней.

Костомаров с 10 января находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

За это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.