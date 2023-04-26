Будущее эстонской медицины: с нынешней системой протянем еще несколько лет, дальше будет очень сложно

Касса здоровья направляет большую часть бюджетных денег на медицинские услуги (76 процентов), лекарства (10 процентов) и компенсации по нетрудоспособности (10 процентов). «С помощью средств медицинского страхования мы оплачиваем как неотложные расходы, так и новые возможности лечения. Мы также покрываем расходы, связанные с повышением стоимости услуг, что позволяет медицинским учреждениям внедрять новые технологии и платить зарплату медработникам. Кроме того, мы направляем все больше и больше денег на укрепление здоровья (почти 5 миллионов евро), чтобы повысить грамотность нашего населения в вопросах здоровья и предотвратить расходы на лечение болезней, которые так дорого обходятся всем нам», – пояснила Банхард использование финансовых средств бюджета.

Если сбор налогов хороший, а деньги, запланированные на систему здравоохранение, использовались меньше, чем планировалось, то в таком случае возникает положительный результат бюджета Кассы здоровья или прибыль. Эти дополнительная прибыль может быть использована для покрытия расходов на здравоохранение в те годы, когда налоговые поступления окажутся ниже, чем планировалось, или когда использование заложенных в бюджет расходов на здравоохранение окажется выше запланированного.