К сожалению, действующая сейчас модель финансирования здравоохранения больше не может предложить медицинское страхование для всех, с ней трудно обеспечить достаточное число медицинских работников, сокращать очереди на лечение или финансировать все новые необходимые лекарства и медицинские услуги. Главный специалист отдела по связям с общественностью Игорь Ляпин рассказывает, что происходит с бюджетом Кассы здоровья и какие возможности есть для надежного и устойчивого финансирования здравоохранения.
Будущее эстонской медицины: с нынешней системой протянем еще несколько лет, дальше будет очень сложно
В последнее время часто поднимается тема потребности в дополнительном финансировании системы здравоохранения. В то же время финансовый результат деятельности Кассы здоровья как главного источника финансирования системы здравоохранения Эстонии в последние годы был положительным, а годовые бюджеты планируются с профицитом, потому что таким было желание государства.
В связи с ежегодным ростом и положительными результатами бюджета Кассы здоровья люди по понятным причинам ожидают, что дополнительные средства должны помочь сократить очереди на лечение и сделать новые услуги или лекарства более доступными, но зачастую это не так. Может возникнуть вопрос, как в действительности обстоят дела с бюджетом Кассы здоровья и финансированием здравоохранения – у нас теперь больше денег или же их не хватает? Давайте рассмотрим, как организовано финансирование Кассы здоровья и как распределяются средства.
Касса здоровья является частью баланса государственного бюджета
По словам члена правления Кассы здоровья Пилле Банхард, бюджет Кассы здоровья является частью государственного бюджета, поэтому все вопросы, касающиеся финансирования, включая прогнозы доходов и расходов, строго регламентированы Законом о государственном бюджете. «Это означает, что Касса здоровья должна действовать в заданных рамках и не может влиять на объемы финансирования здравоохранения. В последние годы государство ожидало от Кассы здоровья, что к концу года бюджет должен быть в плюсе, иначе это повлияет на баланс государственного бюджета», – пояснила Банхард.
Хотя бюджет Кассы здоровья сейчас положительный, используемых средств все же недостаточно для покрытия всех медицинских потребностей населения Эстонии. «Работая в рамках действующей сейчас системы финансирования мы удовлетворяем около 95 процентов потребностей в лечении, но ограничения, установленные в нашем бюджете, не позволяют нам увеличить этот показатель. Пять процентов оптимальной потребности остаются необеспеченными. С одной стороны, это цена положительного финансового результата нашего бюджета, а с другой стороны, это показывает, что действующей модели финансирования все-таки недостаточно для удовлетворения всех потребностей», – добавила Банхард. Для пациентов это проявляется, например, в нехватке медицинских работников, длинных очередях на лечение и высоких долях обязательного самофинансирования. Касса здоровья должна постоянно сокращать договоры о финансировании лечения, чтобы цельная система могла функционировать дальше.
Откуда поступают деньги в Кассу здоровья и на что они расходуются?
В 2023 году общий бюджет Кассы здоровья планируется на уровне 2,2 миллиарда евро. Большую часть доходов Кассы здоровья составляют налоги с рабочей силы (в 2023 году они составят почти 82 процента доходов бюджета, или 1,8 миллиарда евро), которые работодатель платит в качестве социального налога за каждого работающего. Это показывает, что налогоплательщик в Эстонии также является основным источником финансирования в нашей системе здравоохранения. Еще одним важным источником дохода является специальная доплата, выделяемая из государственного бюджета за неработающих пенсионеров по старости с целью расширения доходной базы системы медицинского страхования. В бюджете на 2023 год доля суммы поддержки деятельности составляет примерно 11 процентов, т.е. 0,25 миллиарда евро. На 2020–2024 годы в государственном бюджете также предусмотрены дополнительные ассигнования или дополнительные средства для покрытия уменьшающихся налоговых поступлений, которые прогнозировались в начале кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Касса здоровья направляет большую часть бюджетных денег на медицинские услуги (76 процентов), лекарства (10 процентов) и компенсации по нетрудоспособности (10 процентов). «С помощью средств медицинского страхования мы оплачиваем как неотложные расходы, так и новые возможности лечения. Мы также покрываем расходы, связанные с повышением стоимости услуг, что позволяет медицинским учреждениям внедрять новые технологии и платить зарплату медработникам. Кроме того, мы направляем все больше и больше денег на укрепление здоровья (почти 5 миллионов евро), чтобы повысить грамотность нашего населения в вопросах здоровья и предотвратить расходы на лечение болезней, которые так дорого обходятся всем нам», – пояснила Банхард использование финансовых средств бюджета.
Если сбор налогов хороший, а деньги, запланированные на систему здравоохранение, использовались меньше, чем планировалось, то в таком случае возникает положительный результат бюджета Кассы здоровья или прибыль. Эти дополнительная прибыль может быть использована для покрытия расходов на здравоохранение в те годы, когда налоговые поступления окажутся ниже, чем планировалось, или когда использование заложенных в бюджет расходов на здравоохранение окажется выше запланированного.
Что произойдет, если из-за кризиса или других обстоятельств системе здравоохранения потребуется больше денег, чем планировалось? По словам Банхард, для этих целей будут выделены средства из резервов Кассы здоровья, объем которых на начало 2023 года составил почти 580 миллионов евро. «С помощью резервов можно снизить риски, связанные с экономическим спадом, покрыть негативные результаты бюджета и обеспечить постоянную доступность медицинской помощи для наших застрахованных», – пояснила Банхард. В то же время объем резервов характеризуется тем, что, если по какой-либо причине доходы кассы не поступят, резервы кассы покроют только трехмесячные обязательства, а после этого деньги закончатся.
Требуется смена направления деятельности
Финансирование системы здравоохранения в Эстонии достигло сейчас ситуации, когда половина общества платит за медицинское обслуживание, а потребляет эти услуги все общество, в долгосрочной перспективе работать не будет. Сбор налогов в последние годы действительно был лучше, чем прогнозировалось, и Касса здоровья накопила небольшой резерв, но продолжение такого модели деятельности нецелесообразно.
«Если нынешняя ситуация сохранится, мы протянем только несколько лет, но дальше будет очень сложно. При существующей системе финансировании можно покрыть финансовый дефицит в сфере здравоохранения из резервов на год-два, но если мы не изменим систему, возможности в будущем относительно скудны», – сказала Банхард. При продолжении использования той же системы финансирования наши очереди на лечение не сократятся, а наоборот, удлинятся. Поэтому необходимо разрабатывать новые решения и менять всю систему.
В конце 2022 года под руководством Министерства социальных дел был начат анализ возможностей обеспечения устойчивости системы финансирования здравоохранения. Политический анализ «Предыдущие исследования и обновленные сценарии финансирования системы здравоохранения Эстонии» будет завершен этом году, и в нем примут участие эксперты Кассы здоровья и Министерства финансов. В отчете моделируются доходы Кассы здоровья и баланс бюджета при различных сценариях финансирования. В прошлом уже обсуждалось несколько сценариев – таких как расширение налоговой базы, дополнительное государственное финансирование медицинского обслуживания детей, перенаправление акцизов на алкоголь и табака на покрытие расходов на здравоохранение или исключение компенсаций по нетрудоспособности из бюджета Кассы здоровья. В отчете также рассматривается предоставление медицинского страхования всем жителям Эстонии и влияние такой системы как на расходы, так и на доходы.
Один из сценариев финансирования, проанализированный в отчете – возможное усиление роли сектора частного медицинского страхования. «Частное страхование в Эстонии можно рассматривать как дополнительное медицинское страхование, которое можно было бы покрыть за счет растущей доли самофинансирования людей в условиях, когда солидарная система медицинского страхования больше не может обеспечить достаточную финансовую защиту или не покрывает расходы на некоторые медицинские услуги (например, зубное лечение для взрослых). В целом можно сказать, что факторами, препятствующими внедрению частного страхования, являются отсутствие частных поставщиков услуг, обширное государственное медицинское страхование, а также отсутствие у людей опыта использования страховых продуктов», – отметила Банхард.
Кроме этого, в отчете анализируется сбор денег на личный накопительный медицинский счет человека. «В этом сценарии у людей будет отдельный медицинский счет в дополнение к их медицинской страховке, где они могут накапливать деньги с налоговыми льготами. Одной из целей внедрения личных накопительных медицинских счетов будет повышение собственной ответственности человека за свое поведение в отношении здоровья, а также это может помочь справиться с давлением роста затрат из-за демографических факторов общества. При этом в анализах подчеркивалось, что важной предпосылкой для введения медицинских накопительных счетов является подходящая структура демографии страны, то есть большая доля молодых и работающих людей в составе населения», – подчеркнула Банхард.
Мы видим, что система здравоохранения Эстонии может обеспечить лечение мирового класса, но для обеспечения ее устойчивости страна должна вносить значительный вклад в развитие здравоохранения, укрепление здоровья и профилактику заболеваний. Только здоровый человек может в полной мере способствовать развитию Эстонии – учиться, работать и защищать нашу страну. Здравоохранение – это не расходы, а инвестиции в наших людей, и наша общая цель в будущем – найти способы наиболее эффективным образом инвестировать в здоровье жителей нашей страны, поддерживая солидарное медицинское страхование.