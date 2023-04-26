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Придется раскошелиться: в некоторых самоуправлениях выросли местные налоги

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Фото: Erik Prozes

Несмотря на то, что в сравнении с государственными налогами доля местных налогов в бюджете самоуправлений Ида-Вирумаа небольшая, желание их повысить или утвердить новые у муниципалитетов периодически возникает. Что и где стало дороже и чего не стоит бояться туристам и бизнесменам в новом летнем сезоне в Ида-Вирумаа, выяснял Rus.Postimees.

Какие местные налоги существуют в том или ином самоуправлении, во многом зависит от географического местоположения, сезонности и множества других региональных факторов. Традиционно к местным налогам относятся: налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, налог на моторные транспортные средства, налог на содержание животных, налог на развлечения и популярный налог на парковку.

Все доходы от местного налогообложения поступают в местное самоуправление. Несмотря на право устанавливать все вышеперечисленные виды налогов, ни одно из 79 местных самоуправлений Эстонии в настоящее время не делает сборов за содержание животных, за развлечения и владение транспортными средствами.

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