Придется раскошелиться: в некоторых самоуправлениях выросли местные налоги

Несмотря на то, что в сравнении с государственными налогами доля местных налогов в бюджете самоуправлений Ида-Вирумаа небольшая, желание их повысить или утвердить новые у муниципалитетов периодически возникает. Что и где стало дороже и чего не стоит бояться туристам и бизнесменам в новом летнем сезоне в Ида-Вирумаа, выяснял Rus.Postimees.