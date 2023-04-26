Производитель мебели Standard спасен: у новых собственников грандиозные планы

У мебельного производителя Standard, испытывавшего финансовые трудности, появится новый крупный собственник – основанное на эстонском капитале предприятие Green Estonia OÜ.
Предприятие продолжит производство с обновленной концепцией на фабрике в Козе и сосредоточится на производстве офисной мебели. Энн Вескимяги уходит из мебельного бизнеса. Согласно Коммерческому регистру, Green Estonia является холдинговой компанией, принадлежащей Ангеле Кивимаа.
«Standard – экспортно-ориентированная компания с сильным брендом и выдающейся историей, у которой появится новая бизнес-модель. Мы строим компанию, которая способствует автоматизации производства, сотрудничеству с ведущими дизайнерами и развитию услуг, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов», – пояснил член правления Standard AS Джонатан Карьюс.
Производство продолжится на фабрике Козе, машинный парк которой значительно пополнится. «Мы делаем упор на увеличение технологической мощности производства Козе и экологически безопасное производство, которое является энергоэффективным и использует все производственные отходы», – сказал Карьюс.
Обновленное предприятие Standard стремится утвердить свои позиции в регионе в качестве ведущего поставщика мебели для крупных проектов и поставщика офисной мебели с полным спектром услуг. Компания рассматривает несколько возможностей сотрудничества с другими отечественными компаниями, чтобы бороться за сильные позиции на зарубежных рынках.
«Я рад, что Standard AS со своей 78-летней историей продолжит работать и что мебельный бизнес компании обрел собственника на основе эстонского капитала, хотя заинтересованные лица были из разных уголков Европы. У нового собственника есть опыт построения успешного бизнеса и сильное желание внести свой вклад в мебельную промышленность Эстонии, – сказал член совета компании Энн Вескимяги. – По итогу сделки я уйду из мебельного бизнеса и в будущем сосредоточусь на развитии недвижимости».
После завершения сделки Джонатан Карьюс возьмет на себя управление Standard, а нынешний член правления компании Михкель Мартин продолжит руководить производственными операциями и развитием предприятия. Прийт Тамм, долгое время развивавший бизнес компании, продолжит вносить в нее свой вклад в качестве акционера и активного члена совета. В совет предприятия в качестве представителя Green Estonia войдет Аво Кивимаа, основавший компанию по розничной и оптовой торговле косметическими товарами Tradehouse.
Green Estonia OÜ приобретает 90 процентов акций AS Standard, а Mööblivara OÜ, владельцем которой является Прийт Тамм, остается с 10-процентной долей.
Финансовым консультантом акционеров AS Standard выступил LHV Pank, а юридическим консультантом – TGS Baltic. Юридическим консультантом Green Estonia OÜ была компания PwC Legal.