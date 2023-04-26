Производитель мебели Standard спасен: у новых собственников грандиозные планы

Предприятие продолжит производство с обновленной концепцией на фабрике в Козе и сосредоточится на производстве офисной мебели. Энн Вескимяги уходит из мебельного бизнеса. Согласно Коммерческому регистру, Green Estonia является холдинговой компанией, принадлежащей Ангеле Кивимаа.

«Standard – экспортно-ориентированная компания с сильным брендом и выдающейся историей, у которой появится новая бизнес-модель. Мы строим компанию, которая способствует автоматизации производства, сотрудничеству с ведущими дизайнерами и развитию услуг, чтобы обеспечить превосходное качество обслуживания клиентов», – пояснил член правления Standard AS Джонатан Карьюс.

Производство продолжится на фабрике Козе, машинный парк которой значительно пополнится. «Мы делаем упор на увеличение технологической мощности производства Козе и экологически безопасное производство, которое является энергоэффективным и использует все производственные отходы», – сказал Карьюс.

Обновленное предприятие Standard стремится утвердить свои позиции в регионе в качестве ведущего поставщика мебели для крупных проектов и поставщика офисной мебели с полным спектром услуг. Компания рассматривает несколько возможностей сотрудничества с другими отечественными компаниями, чтобы бороться за сильные позиции на зарубежных рынках.