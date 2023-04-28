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ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Ласнамяэ, встречай новое кафе на старом месте!

Вера Копти
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Фото: Вера Копти.

Жители близлежащих ласнамяэских домов хорошо знают многоэтажный гараж на улице Кярбери, где, кроме собственно гаража и автомастерских, исторически, чуть ли не с 90-х годов, размещаются и точки общественного питания. Не буду их перечислять: местным и так известны все их достоинства и недостатки, а у жителей других спальных районов свои любимые заведения. Хотя как знать… Например, в недавно открывшееся Café La Ferte я ехала с другого конца города.

Всему, как всегда, виной Facebook. Именно оттуда я узнала, что владельцы нового заведения, занявшего в гаражном комплексе место одиозных «Граблей», были хорошо известны в обеих Вирумаа - и в Ляэне, и в Ида. Потому что их ресторанчик Grande Grill находился в Сымеру, на выезде из Раквере в сторону Нарвы.

К сожалению его завсегдатаев, Grande Grill во время пандемии прекратил свое существование, но его владельцы не испугались нового кризиса и буквально два месяца назад открыли кафе в Ласнамяэ. Однако по условиям договора с собственником помещения вновь прибывшие рестораторы вынуждены пользоваться прежним интерьером. Это, как пишут комментаторы в группе Restaurants Review, вносит в восприятие заведения некоторую сумятицу. Нет, господа, это уже не «Грабли», это - Café La Ferte.

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