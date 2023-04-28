ВЕРА ИДЕТ В РЕСТОРАН ⟩ Ласнамяэ, встречай новое кафе на старом месте!

Жители близлежащих ласнамяэских домов хорошо знают многоэтажный гараж на улице Кярбери, где, кроме собственно гаража и автомастерских, исторически, чуть ли не с 90-х годов, размещаются и точки общественного питания. Не буду их перечислять: местным и так известны все их достоинства и недостатки, а у жителей других спальных районов свои любимые заведения. Хотя как знать… Например, в недавно открывшееся Café La Ferte я ехала с другого конца города.